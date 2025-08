Đội bơi Mỹ đang ‘mất lái’

Theo ông, đội tuyển bơi Mỹ đang không có định hướng và cần một cuộc cải tổ toàn diện trước khi quá muộn. Gaines không ngần ngại gọi đội bơi Mỹ là “một con thuyền không người lái”, sau khi tổ chức này hoạt động suốt gần một năm mà không có CEO chính thức kế nhiệm Tim Hinchey.

“Không một tổ chức nào có thể vận hành hiệu quả trong tình trạng đó”, ông thẳng thắn phát biểu.

Tại giải đấu đang diễn ra tại Singapore, đội Mỹ chỉ giành được 8 HCV tới nay - thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1988. Một phần nguyên nhân đến từ đợt tập huấn gây tranh cãi ở Thái Lan, nơi nhiều VĐV Mỹ bị nhiễm viêm dạ dày cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực ngay trước thềm giải.

Gaines cũng chỉ trích sự buông lỏng kỷ luật trong nội bộ đội tuyển. Theo ông, một bộ phận VĐV trẻ có tâm lý tự mãn, cho rằng mình "đương nhiên có mặt trong các vòng chung kết" mà không cần nỗ lực. Đây là dấu hiệu của một tập thể đang thiếu bản sắc và kỷ luật thi đấu.

Mặc dù đội bơi Mỹ vừa bổ nhiệm Greg Meehan làm giám đốc đội tuyển quốc gia, nhưng Gaines cảnh báo rằng ông này đang “đi vào bãi mìn” khi phải xử lý quá nhiều vấn đề tồn đọng, từ con người đến hệ thống điều hành.

Dù vậy, huyền thoại 65 tuổi vẫn nhìn thấy hy vọng từ những điểm sáng như Luca Urlando - người vừa giành HCV nội dung 200 m bướm - cùng thành tích ổn định của đội nữ Mỹ ở các nội dung tiếp sức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang chạy nước rút hướng tới Olympic Los Angeles 2028, và sẽ chẳng còn thời gian nếu đội bơi Mỹ không bắt đầu cải tổ ngay từ bây giờ”.

Hai huyền thoại bơi lội Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte cũng lên tiếng sau thành tích gây thất vọng của đội bơi Mỹ tại giải vô địch thế giới 2025.

“Chúng ta không thể cứ nói mãi về tiềm năng. Vấn đề là làm sao để phát huy nó vào đúng thời điểm”, huyền thoại Phelps nhận định. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cho rằng đội tuyển hiện tại thiếu sự ổn định và bản lĩnh trong các vòng thi quyết định.

Ryan Lochte, người từng giành 12 huy chương Olympic, cũng không giấu được sự thất vọng. “Tôi không nhìn thấy một thủ lĩnh rõ ràng trong đội hình hiện tại. Tất cả đều có tài năng, nhưng cần ai đó đứng ra dẫn đường, giống như cách Phelps đã từng làm với thế hệ trước”, Lochte chia sẻ.

Từ cảnh báo của Rowdy Gaines, có thể thấy bơi lội Mỹ không chỉ đang gặp vấn đề về chuyên môn mà còn khủng hoảng lãnh đạo và văn hóa nội bộ. Sự đi xuống tại giải thế giới không phải là tai nạn, mà là hệ quả của một quá trình lỏng lẻo kéo dài. Và nếu không thay đổi triệt để, đội bơi Mỹ sẽ tiếp tục đánh mất vị thế vốn có trên đường đua xanh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.