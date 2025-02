Độc giả trẻ dành thời gian nghỉ Tết để xếp lại tủ sách

Đối với các độc giả trẻ, việc dọn dẹp tủ sách đầu năm là dịp để họ nhìn lại hành trình đọc sách của mình, tạo cảm hứng mới cho năm tới.

Bạn trẻ Bùi Minh Anh đang sắp xếp lại tủ sách. Ảnh: Đức Huy.

Đầu năm mới luôn là thời điểm lý tưởng để mỗi người dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống, trong đó tủ sách là một phần không thể thiếu đối với những người yêu sách. Từ góc nhìn của các độc giả trẻ, việc sắp xếp lại tủ sách không chỉ là hoạt động dọn dẹp thông thường mà còn là dịp để họ nhìn lại hành trình đọc sách của mình, tạo cảm hứng mới cho năm tới.

Sắp xếp sách theo nhu cầu và sở thích

Với đặc thù công việc giảng dạy, Việt An - 28 tuổi, giáo viên cấp ba tại Hà Nội - thường phân loại sách theo mục đích sử dụng. Những cuốn sách phục vụ công việc được cô đóng vào hộp và sắp xếp theo mùa. Ví dụ, vào mùa hè, cô sẽ chuyển sách dạy học vào hộp và đưa những cuốn sách giải trí ra ngoài. Đến mùa thu - mùa tựu trường, cô lại đảo ngược quy trình. Việt An tận dụng các thùng carton tái chế để tiết kiệm diện tích và linh hoạt trong việc thay đổi cách sắp xếp.

Một góc tủ sách được độc giả Việt An sắp xếp lại. Ảnh: NVCC.

Việc sắp xếp sách của Việt An không theo một quy tắc cố định. Có năm cô xếp sách theo màu sắc, có năm lại theo chủ đề. Năm nay, cô chọn cách xếp sách theo chủ đề, ví dụ như sách về giáo dục, sách của các nhà văn Việt Nam, hoặc sách văn học nước ngoài. Điều này giúp cô dễ dàng tìm kiếm và có cái nhìn tổng quan về những cuốn sách, tư liệu mình đang sở hữu.

Bùi Minh Anh - 25 tuổi, lập trình viên - lại có cách tiếp cận khác. Minh Anh đã mua một tủ sách với mức giá 1.200.000 triệu đồng, vừa để bảo quản sách, vừa tạo cảm hứng mỗi khi nhìn vào. Minh Anh không quá chú trọng vào việc xếp sách theo màu sắc hay chủ đề, mà ưu tiên sự tiện lợi. Bạn trẻ này chia tủ sách thành các ngăn riêng biệt, phân loại sách phục vụ công việc và sách giải trí. “Việc sắp xếp lại tủ sách đầu năm là một hoạt động thư giãn, giúp bản thân nhìn lại xem còn cuốn sách nào mình chưa đọc hết từ khoảng thời gian trước đó”, Minh Anh cho biết.

Thu An - 28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực luật - chọn cách sắp xếp sách theo chủ đề và mục đích sử dụng. Cô thường xếp những cuốn sách cùng chủ đề vào một thùng, chia thành hai hàng dưới và hai hàng trên. Những cuốn sách phục vụ công việc và học tập được đặt ở vị trí dễ lấy, thường là trên bàn làm việc.

Khi được hỏi về việc chuyển sang sử dụng sách điện tử để tiết kiệm không gian, giảm gánh nặng cho việc sắp xếp, họ đều cho biết bản thân vẫn chưa quen với việc chỉ đọc sách điện tử vì cảm thấy khó tập trung và không có cảm giác thực khi cầm sách giấy. Thay vào đó, như Việt An chia sẻ, cô sử dụng ứng dụng đọc sách trên iPad cho truyện tranh, sách có màu và ưu tiên sách giấy cho những tác phẩm cần nghiên cứu kỹ.

Lựa chọn cách bảo quản ra sao?

Việc lựa chọn nơi đựng sách và bảo quản sách là một trong những vấn đề được nhiều độc giả trẻ quan tâm. Mỗi người có cách tiếp cận khác nhau, từ việc sử dụng thùng tôn, tủ kính đến những giải pháp sáng tạo như tận dụng gói hút ẩm. Điều này giúp tạo nên một không gian sách gọn gàng, tiện lợi.

Thu An là một trong những người lựa chọn thùng đựng hồ sơ chế tạo từ tôn làm nơi đựng sách. Cô chia sẻ rằng thùng tôn có ưu điểm là sạch sẽ, kín đáo và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết ẩm ướt. “Với khí hậu nồm ẩm đặc trưng của Hà Nội, việc sử dụng thùng tôn giúp sách không bị mốc hoặc hư hỏng. Mình thường mua thùng tôn với giá khoảng 300.000 đồng một chiếc, mỗi thùng có thể chứa được khoảng 40 cuốn sách hoặc hơn”, Thu An cho biết.

Gói hút ẩm được nhiều người sử dụng để bảo quản sách.

Thu An cũng nhấn mạnh rằng thùng tôn rất dễ di chuyển, phù hợp với việc dọn dẹp và thay đổi không gian phòng. Tuy nhiên, do sách khá nặng, cô thường cần sự hỗ trợ từ người thân khi di chuyển thùng. Đối với cô, thùng tôn là giải pháp tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt khi so sánh với việc đầu tư một chiếc tủ gỗ đắt tiền nhưng khó bảo quản sách trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Khác với Thu An, Minh Anh lựa chọn tủ kính để lưu trữ sách. Tủ kính không chỉ giúp bảo vệ sách khỏi bụi bẩn mà còn tạo nên một không gian sách đẹp mắt, dễ dàng quan sát và lấy sách. Minh Anh chia sẻ rằng anh thường tận dụng các gói hút ẩm để đặt vào khe sách, giúp bảo quản sách tốt hơn trong thời gian dài. Những gói hút ẩm nhỏ này được đặt vào khe sách hoặc trong tủ kính, giúp hấp thụ độ ẩm và ngăn ngừa nấm mốc. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt phù hợp với những người có không gian sống hạn chế.

Từ cách phân loại sách theo chủ đề, màu sắc, đến việc tận dụng thùng carton hay bảo quản, mỗi người đều có cách riêng để tạo nên một không gian sách phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.