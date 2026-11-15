Đọc gì trước khi đến Phú Quốc?

Phía sau sức hút của đảo ngọc Phú Quốc là những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống người dân, mang đến cho du khách góc nhìn khác về điểm đến nổi tiếng này.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sở hữu những bãi biển trong xanh, thiên nhiên trù phú cùng hệ thống nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại, Phú Quốc ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Bên cạnh những địa danh quen thuộc như Bãi Sao, Hòn Thơm hay thị trấn Dương Đông, đảo ngọc còn có các làng chài, nhà thùng nước mắm, di tích lịch sử và những cơ sở tín ngưỡng gắn bó với nhiều thế hệ cư dân miền biển.

Sức hút của Phú Quốc tiếp tục thể hiện qua lượng khách tăng mạnh trong năm 2026. Theo số liệu Sở du lịch tỉnh An Giang, trong 10 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón hơn 9,24 triệu lượt khách, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt 8,8% kế hoạch cả năm.

Để hiểu thêm về điểm đến trước chuyến đi, du khách có thể tìm đọc những cuốn sách viết về Phú Quốc. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng, giúp người đọc khám phá đảo ngọc qua những câu chuyện và giá trị văn hóa đôi khi dễ bị bỏ qua trong một hành trình du lịch ngắn ngày.

Sách do Liber viết lời, Bùi Xuân Quỳnh minh họa, được NXB Kim Đồng phát hành, phù hợp với cả độc giả nhỏ tuổi và những người muốn tìm hiểu văn hóa ẩm thực Phú Quốc theo cách nhẹ nhàng. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Nước mắm Phú Quốc - Vị ngon đảo ngọc

Sách tranh, văn hóa ẩm thực

Nhắc đến Phú Quốc, bên cạnh biển xanh và những bãi cát trắng, nhiều người nghĩ ngay đến nước mắm, đặc sản nổi tiếng gắn liền với đời sống của người dân địa phương.

Cuốn Nước mắm Phú Quốc - Vị ngon đảo ngọc, thuộc bộ sách Vang danh nghề cổ của NXB Kim Đồng, đưa người đọc tìm hiểu một trong những nghề truyền thống lâu đời trên đảo.

Khác với các công trình nghiên cứu chuyên sâu, cuốn sách được thể hiện dưới hình thức sách tranh, với nội dung ngắn gọn, hình ảnh minh họa sinh động. Qua 32 trang sách, độc giả có thể tìm hiểu những bí quyết, kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ để tạo nên hương vị đặc trưng của nước mắm Phú Quốc.

Điều làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách nằm ở cách tiếp cận một sản vật quen thuộc dưới góc nhìn văn hóa. Đằng sau những chai nước mắm là nghề nghiệp, kinh nghiệm và sự gắn bó của nhiều thế hệ cư dân trên đảo.

Với du khách có kế hoạch tham quan các nhà thùng nước mắm, cuốn sách là tài liệu nhập môn dễ tiếp cận. Những kiến thức đọc được trước chuyến đi có thể giúp họ hiểu rõ hơn về nghề làm mắm khi trực tiếp quan sát thùng ủ chượp, tìm hiểu nguyên liệu và quy trình sản xuất tại địa phương.

Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản năm 2016. Ảnh: Fahasa.

Tín ngưỡng dân gian Phú Quốc

Nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng dân gian

Phú Quốc có nhiều địa điểm tâm linh nổi tiếng như Dinh Cậu, Dinh Bà, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Cuốn Tín ngưỡng dân gian Phú Quốc của hai tác giả Nguyễn Thanh Lợi và Nguyễn Bình Phương Thảo giới thiệu các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và những câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ trên đảo.

Một trong những nét văn hóa đặc trưng là tục thờ cá Ông (cá voi). Theo quan niệm của ngư dân, cá Ông là vị thần bảo hộ, giúp người đi biển vượt qua sóng gió, tai nạn và trở về an toàn.

Cuốn sách cũng tìm hiểu các cơ sở thờ tự, tập tục tín ngưỡng tại những khu vực như Hàm Ninh, Cửa Cạn, Dương Tơ và Dương Bào, qua đó phản ánh đời sống tinh thần của cư dân miền biển.

Đối với du khách, tác phẩm giúp hiểu thêm về ý nghĩa của các đình, miếu và lễ hội địa phương trước khi trực tiếp tham quan, khám phá Phú Quốc.

Phú Quốc nơi đầu sóng được NXB Quân đội nhân dân tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, vào năm 2016. Ảnh: Oreka.

Phú Quốc nơi đầu sóng

Ký sự

Nếu các sách về ẩm thực và tín ngưỡng giúp độc giả tìm hiểu đời sống văn hóa, Phú Quốc nơi đầu sóng lại đưa người đọc trở về những giai đoạn lịch sử nhiều biến động của đảo ngọc.

Tác phẩm của Nguyễn Tư Đương, một nhà báo quân đội, được xây dựng từ quá trình tìm hiểu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và ghi chép những câu chuyện gắn với lịch sử Phú Quốc.

Trong cuốn ký sự, hòn đảo hiện lên qua truyền thống đấu tranh, những con người từng sống và chứng kiến các giai đoạn lịch sử, cùng dấu ấn của một vùng đất nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc.

Đây là góc nhìn khác với hình ảnh Phú Quốc thường thấy trong các chương trình quảng bá du lịch. Thay vì tập trung vào vẻ đẹp thiên nhiên hay dịch vụ nghỉ dưỡng, cuốn sách dành nhiều dung lượng cho ký ức và những câu chuyện lịch sử của địa phương.

Nội dung tác phẩm có thể gợi mở cho du khách khi tìm hiểu các di tích lịch sử trên đảo, đặc biệt là những địa điểm gắn với thời kỳ chiến tranh.

Phú Quốc nơi đầu sóng được NXB Quân đội nhân dân tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, vào năm 2016. Cuốn sách dày 380 trang, phù hợp với độc giả yêu thích ký sự, lịch sử và muốn có thêm một góc nhìn về Phú Quốc trước chuyến đi.

Tác phẩm do NXB Văn học xuất bản năm 2025, đơn vị phát hành Mochibooks. Ảnh: Fahasa.

Phú Quốc biển cạn - Thiên đường hay chỉ là những lời hứa suông?

Văn học đương đại, truyện ngắn

Khác với những cuốn sách giới thiệu cảnh đẹp và văn hóa địa phương, Phú Quốc biển cạn - Thiên đường hay chỉ là lời hứa suông? của Phan Hải Xuyên khai thác những góc khuất của thế giới bất động sản và hành trình tìm lại bản thân của một người trẻ.

Nhân vật chính là chàng trai bước vào nghề môi giới bất động sản với nhiều hoài bão. Sau những năm tháng nỗ lực, anh có được tiền bạc, tình yêu và địa vị. Tuy nhiên, đằng sau thành công là áp lực doanh số, những dự án hào nhoáng và hậu quả từ các lời hứa với khách hàng.

Đến khi mọi thứ sụp đổ, chàng trai quyết định rời bỏ cuộc sống cũ, lái chiếc xe cắm trại (campervan) rong ruổi qua nhiều vùng đất. Những ngày nằm võng bên bãi biển vắng, ăn mì gói hay ngủ trong xe giữa thiên nhiên dần khiến anh nhìn nhận lại ý nghĩa của thành công và hạnh phúc.

Cuốn sách gợi mở một góc nhìn khác về những giấc mơ làm giàu và lối sống chạy theo vật chất, đồng thời đề cập đến mong muốn tìm kiếm sự bình yên qua những chuyến đi. Đây là lựa chọn dành cho độc giả trẻ yêu thích văn học đương đại và những câu chuyện về hành trình khám phá bản thân.