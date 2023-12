Độc đáo cuộc thi tìm người giống đại văn hào Hemingway

Sau 11 lần tham gia, một kỹ sư mạng truyền hình về hưu đã vượt qua 140 ứng cử viên khác để giành chiến thắng tại "Hemingway Look-Alike Contest"

Gerrit Marshall (áo xanh) giơ cao chiếc cúp cho người chiến thắng tại cuộc thi năm nay. Ảnh: WGCU.

Đây là cuộc thi thường niên tìm ra người giống nhà văn Hemingway.

Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 68 của mình, Gerrit Marshall, một kỹ sư phát sóng truyền hình đã nghỉ hưu được xướng tên tại Sloppy Joe's Bar, nơi Ernest Hemingway thường xuyên lui tới khi ông sống ở Key West trong những năm 1930.

Hemingway Look-Alike Contest 2023 kéo dài trong 3 ngày, mục đích chọn ra người đàn ông có vẻ ngoài giống Hemingway nhất. Ban giám khảo gồm những người chiến thắng trong các cuộc thi lần trước.

“Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng có”, Marshall vui mừng nói. Sinh nhật của ông chỉ sau ngày sinh của Hemingway (21/7) đúng một ngày. Trong lần thứ 11 tham gia, Marshall vượt qua 140 người khác trong cuộc thi có 2 vòng sơ khảo và chung kết hôm 22/7.

Các thí sinh lần lượt diễu hành trên sân khấu. Họ thường dự thi trong trang phục đi săn hoặc áo len cao cổ, hình ảnh gắn chặt với nhân vật “Papa” của Hemingway, được sử dụng trong những năm cuối trước khi ông qua đời vào năm 1961, ở tuổi 61.

Marshall có chung một số đặc điểm ngoài ngoại hình với Hemingway. "Giống Hemingway, tôi yêu thích hoạt động ngoài trời, tôi rất mê câu cá”, ông cho biết và kể thêm về việc đánh bắt cá ở vùng biển Wisconsin, cũng như câu cá ở Florida Keys. Ông cũng viết cả truyện phi hư cấu và truyện ngắn.

Tuy nhiên, Marshall không thể so sánh được với 4 cuộc hôn nhân của tác giả quá cố. "Tôi chỉ có một người vợ, nhưng điều đó không quan trọng - đó là tất cả những gì tôi cần", Marshall vui vẻ nói thêm.

Cũng như các cuộc thi và sự kiện khác, những người tham dự gây quỹ học bổng cho sinh viên Keys. Chủ tịch Hemingway Look-Alike Society David Douglas ước tính thu được gần 125.000 USD trong lễ hội năm 2023.

Hemingway Look-Alike Contest là một phần của Hemingway Days, loạt hoạt động thường niên, kỷ niệm ngày sinh của đại văn hào người Mỹ.

Năm nay, sự kiện diễn ra với các buổi trao đổi về văn học, triển lãm kỷ vật quý hiếm của Hemingway và một giải câu cá marlin kéo dài 3 ngày, gợi lại niềm đam mê câu cá biển sâu của ông.

Các hoạt động đáng chú ý khác gồm hội chợ đường phố, sự kiện tái hiện “Running of the Bulls” với những con bò đực nhân tạo trên bánh xe - sự tôn vinh cho cuốn tiểu thuyết đầu tay The Sun Also Rises.

Ernest Hemingway (1899 - 1961) là một nhà văn người Mỹ có phong cách sống mạnh mẽ và di sản văn học đồ sộ. Tác giả từng đoạt các giải thưởng danh giá gồm giải Pulitzer, hạng mục hư cấu với tác phẩm Ông già và biển cả (1953) và Nobel văn học vì những cống hiến trọn đời (1954).

Tên của ông cũng được đặt cho một tiểu hành tinh do nhà thiên văn học Nikolai Chernykh phát hiện ra vào năm 1978, tiểu hành tinh vành đai chính 3656 Hemingway.