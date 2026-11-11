Hội thảo "Văn hóa Doanh nghiệp TP.HCM 2026" tập trung vào vai trò của văn hóa trong quản trị và kinh doanh. Tại sự kiện, HTV ra mắt Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phiên bản mới.

Ngày 10/11, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp TP.HCM năm 2026 với chủ đề Văn hóa kiến tạo tương lai. Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, nội dung hội thảo tập trung vào ba vấn đề chính, gồm quản trị bằng văn hóa, sự cân bằng giữa việc duy trì các giá trị cốt lõi và đổi mới để thích ứng, cùng cách đưa văn hóa vào thực thi chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, chương trình đề cập vai trò của việc học tập trong tổ chức, khi khả năng thích ứng trước biến động ngày càng phụ thuộc vào năng lực cập nhật kiến thức của cả đội ngũ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhấn mạnh: "Doanh nghiệp muốn đi xa, phải đi bằng văn hóa. Văn hóa không dừng ở khẩu hiệu mà phải được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, sự chính trực trong kinh doanh, trách nhiệm của người đứng đầu, cách ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng".

Theo ông, sự chủ động của doanh nghiệp giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng văn hóa. Các giá trị cốt lõi cần được đưa vào chiến lược phát triển, nguyên tắc quản trị và chuẩn mực ứng xử. Đồng thời, doanh nghiệp phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Sự thống nhất giữa cam kết và hành động mỗi ngày sẽ góp phần tạo dựng uy tín của doanh nghiệp.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa đọc và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh đối thoại với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp nhận khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Trong khi đó, ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Thường trực HTV, đề cao vai trò của văn hóa trong việc tạo dựng niềm tin và uy tín của doanh nghiệp. Theo ông, cơ hội thị trường có thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, song để phát triển bền vững vẫn cần có nền tảng giá trị, bản lĩnh và trách nhiệm.

Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Thường trực HTV, phát biểu tại Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp TP.HCM 2026. Ảnh: BTC.

Ông Chung cũng cho rằng hội thảo là dịp để nhìn nhận trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và vai trò của truyền thông trong việc hình thành, lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh tích cực.

Cũng tại sự kiện, HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phiên bản truyền hình và phát thanh. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, phiên bản truyền hình phát sóng lúc 10h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, còn phiên bản phát thanh lên sóng lúc 12h thứ Ba trên tần số VOH 87,7 MHz.

Các chương trình tập trung phản ánh hoạt động kinh doanh, những vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời giới thiệu kinh nghiệm quản trị, các mô hình kinh doanh và câu chuyện của các doanh nhân.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn có tiền thân là Báo Doanh Nhân Sài Gòn, thành lập ngày 12/9/2001, ban đầu trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM. Việc ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh đánh dấu sự tiếp nối của thương hiệu này trên hệ thống HTV.