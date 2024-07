Doanh nghiệp đề xuất ngừng đấu giá quyền thuê nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt

Giá thịt heo tăng cao, giá chợ đắt ngang siêu thị

0

Giá thịt heo ở chợ và siêu thị đều tăng so với cùng kỳ và so với hồi đầu năm do giá heo hơi tăng cao, chạm mốc 70.000 đồng/kg.