Đoàn Việt Nam về nước sau 12 ngày cứu hộ tại Venezuela

Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số này, nhiều cán bộ từng tham gia hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ lực lượng sở tại, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa gần 60 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đồng thời, đoàn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân vùng thiên tai và thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực.

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của đoàn, Venezuela đã trao Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể; Huân chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương “Công trạng phục vụ” cho đội chó nghiệp vụ.

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.