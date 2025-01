Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM tiếp sức mang Tết an vui đến với người dân

Chiều 24/1, không khí tại đội CSGT Bình Triệu rộn ràng hơn bao giờ hết khi cán bộ chiến sĩ Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08) tiến hành lễ ra quân phục vụ người dân về quê đón Tết.

Tạm biệt các cán bộ cảnh sát (CBCS) Đoàn phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM (PC08) ra về, anh Nguyễn Khiết Anh (Lâm Đồng) nhanh chóng hòa vào dòng người đang náo nức về quê đón Tết. Tết này có phần khác hơn trước vì hành trình về quê của anh cùng người thân đã có thêm món quà an vui. Đó là sự hỗ trợ tận tình từ các CBCS PC08, khiến đường về như ngắn lại và niềm hân hoan lại kéo dài thêm.

Tiếp sức trên hành trình về quê ăn Tết

“Ngày 25 tháng Chạp, Tết đã rộn ràng muôn nẻo. Thế nhưng, trên hành trình trở về quê hương, vẫn còn những chuyến xe cần sự tiếp sức từ cộng đồng. Hoạt động ‘Điểm tiếp sức nhân dân” đã được triển khai từ 5-6 năm trước. Đến nay, tôi cùng các đồng đội lại tiếp tục hành trình này”, đại úy Nguyễn Minh Tiến - Bí thư Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08) - chia sẻ.

Các CBCS PC08 ra quân hỗ trợ người dân về quê đón Tết.

Với cam kết đồng hành người dân trên hành trình về quê, năm nay, Heineken Việt Nam cùng thương hiệu Heineken 0.0 đã phối hợp tổ chức chương trình “Điểm tiếp sức nhân dân” mang thông điệp “Lái có trách nhiệm - Về nhà an toàn”, giúp người dân vững tay lái trên chặng đường dài.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Heineken Việt Nam và Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08) tại Ngày hội Pháp luật diễn ra vào 9/11/2024; khẳng định sự cam kết thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm và nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng.

Heineken Việt Nam và PR08 phối hợp triển khai “Điểm tiếp sức nhân dân”.

Món quà thiết thực góp Tết vui an toàn

CBCS Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08) đã lên kế hoạch kỹ lưỡng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Những món quà thiết thực như khăn lạnh, mũ bảo hiểm, bánh bao, bánh mì, thức uống an toàn Heineken 0.0 (thức uống đại mạch 0.0% độ cồn)… đã được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay người dân hoàn toàn miễn phí. Những món quà nhỏ như lời chúc thượng lộ bình an, đón một mùa Tết an toàn, hạnh phúc bên gia đình mà đội ngũ CBCS gửi tới người dân.

“Tết năm nay, tôi thấy đặc biệt vui hơn các năm trước. Hôm nay, được các đồng chí CSGT thăm hỏi, chúc Tết và tặng mũ bảo hiểm mới, tôi thấy rất phấn khởi. Người dân được quan tâm chu đáo thế này, ý thức tham gia và đảm bảo an toàn giao thông sẽ được nâng cao rất nhiều”, ông Mai Hữu Hòa (quận 12, TP.HCM) cho biết.

Những món quà nhỏ như lời chúc đội ngũ CBCS gửi đến người dân.

Những người dân trên đường về quê mang theo nhiều nỗi niềm, với mỗi câu chuyện là một sự sẻ chia đầy xúc động. Thế nhưng, khi nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08), họ cảm nhận rõ tình cảm ấm áp, tinh thần lạc quan thể hiện qua nụ cười rạng rỡ.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, người dân vừa nhận quà tặng, vừa tham gia các hoạt động tương tác ý nghĩa. Ai nấy đều bày tỏ niềm vui và sự biết ơn. Khi được nghe Đại úy Nguyễn Minh Tiến chia sẻ về kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình trong những năm tới, nhiều người không khỏi xúc động và hy vọng được đồng hành lần nữa.

Sát cánh cùng người dân, vì một Tết trọn vẹn

Theo đại úy Nguyễn Minh Tiến, “Điểm tiếp sức nhân dân” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Công an Thành phố nói chung và PC08 nói riêng. “Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an với người dân, với mục đích cao nhất là phục vụ nhân dân”, Bí thư Đoàn phòng CSGT PC08 nhấn mạnh.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an với người dân.

Tại chương trình, hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ cùng các đơn vị đồng hành, trong đó có thương hiệu Heineken 0.0, đã tham gia hoạt động với các tặng phẩm ý nghĩa như bánh, nước lọc đóng chai, thức uống đại mạch Heineken 0.0 không độ cồn, nón bảo hiểm, khăn lạnh… Với thông điệp “Lái có trách nhiệm - Về nhà an toàn”, chương trình là một nghĩa cử cao đẹp, kết nối giữa lối sống lành mạnh và việc chấp hành giao thông một cách văn minh, an toàn.

Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện tình cảm của CBCS Đoàn phòng CSGT, CA TP.HCM (PC08) và thương hiệu Heineken 0.0, mong muốn đồng hành người dân trên mọi nẻo đường về quê đón Tết.