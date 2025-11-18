Đoàn kết toàn dân là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu nhận định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có những đổi mới, tiếp tục là nơi lan tỏa, hun đúc mạnh mẽ hơn tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, trò chuyện với bà con nhân dân huyện Vị Xuyên trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang vào tháng 2/2025. Ảnh: Báo Hà Giang.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Tô Thị Bích Châu nhận định dù ở thời kỳ nào, MTTQ Việt Nam luôn có nhiều đóng góp với đất nước, trong nhiều nhiệm vụ khác nhau; nhưng tựu trung lại, vai trò lớn nhất của MTTQ Việt Nam là đoàn kết tất cả các giai tầng, các tầng lớp, đặc biệt là trí thức, tôn giáo, dân tộc, nhằm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và kiến thiết đất nước.

Củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới

Những năm qua, MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội.

MTTQ Việt Nam cũng tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh đất nước đang có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng MTTQ Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc sự chuyển đổi này, mà phải cùng đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia.

“Trước những đổi mới của đất nước và thế giới, MTTQ Việt Nam phải luôn luôn giữ vai trò tiên phong của mình, giữ vai trò nêu gương; tập hợp tất cả lực lượng, tuyên truyền vận động tất cả những lực lượng đó đồng lòng, đồng sức, cùng với chính quyền, cùng với Quốc hội, cùng đứng dưới lá cờ của Đảng, cùng đoàn kết xây dựng đất nước.

Muốn như vậy, cần có những phương pháp, cách tổ chức để MTTQ Việt Nam luôn luôn có uy tín, đảm bảo được hiệu quả khi triển khai thực hiện”, bà Tô Thị Bích Châu cho biết.

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng điều quan trọng là cần đảm bảo chất lượng trong việc tuyển dụng cán bộ làm công tác Mặt trận. Theo bà, cán bộ phụ trách phải am hiểu, phải là người có tính quy tụ, có uy tín, có khả năng tập hợp đoàn kết được người dân, có bản lĩnh và phương pháp tổ chức. Có như vậy, cán bộ nói thì dân sẽ lắng nghe, sẽ hiểu và có thể làm theo.

Dù phương thức tập hợp, phương pháp hoạt động qua mỗi giai đoạn xã hội lại có những biến chuyển linh hoạt theo thời đại, song bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, nguyên tắc cốt lõi để MTTQ Việt Nam tiếp tục có được sự tin tưởng của nhân dân là phải “nói thật, làm thật, làm hiệu quả”. “Nếu Mặt trận không được tổ chức tốt, Mặt trận sẽ trở thành một lực lượng chỉ nói suông hoặc làm theo. Như vậy sẽ làm giảm đi vai trò đúng nghĩa của MTTQ Việt Nam”, bà Bích Châu nhận định.

Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Báo Chính Phủ.

95 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) (18/11/1930 - 18/11/2025) là dịp cùng nhìn lại chặng đường lâu dài của tổ chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập từ những năm đầu thế kỷ XX, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò chủ chốt trong việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Cách đây 95 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (MTTQ Việt Nam ngày nay).

Dưới ngọn cờ của các tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nhân dân ta đã đoàn kết tiến hành các phong trào đấu tranh cách mạng. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh ngày 19/5/1941 là bước trưởng thành vượt bậc của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam về cả đường lối, tổ chức và hoạt động, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chủ trương vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt). Cả Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia kháng chiến, phát triển lực lượng. Qua thời gian, việc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt trở thành yêu cầu khách quan, nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bởi lý do ấy, ngày 3/3/1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được tiến hành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất, làm cho Mặt trận Dân tộc thống nhất không ngừng lớn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi cuối cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn tại tỉnh Thái Nguyên năm 1954. Ảnh: hochiminh.vn.

Bước vào giai đoạn chống Mỹ, ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. MTTQ Việt Nam đã nỗ lực vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ở miền Nam, ngày 20/12/1960, Mặt Trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời và Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam được thành lập ngày 20/4/1968 đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, dân tộc và mọi người dân yêu nước.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1977, tại TP.HCM, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định hợp nhất 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội cũng thông qua chương trình chính trị và điều lệ mới nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế...

Sau ngày đất nước thống nhất, MTTQ luôn là nơi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại 95 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong việc củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Từ tiền khởi nghĩa đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, từ khi đất nước vừa hòa bình đến khi đất nước đổi mới, hội nhập như hôm nay, MTTQ Việt Nam luôn tập hợp mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu của dân tộc.