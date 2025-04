Đoạn kết bi kịch của Leicester

Tiếng còi mãn cuộc tại King Power Stadium không chỉ đơn thuần khép lại một trận đấu, mà nó còn vọng lên như một hồi chuông báo hiệu cho sự kết thúc của một kỷ nguyên. Trận thua 0-1 đầy nghiệt ngã trước Liverpool chính thức đẩy Leicester City xuống hạng, khép lại một mùa giải đầy rẫy những nỗi thất vọng và gieo vào lòng người hâm mộ "Bầy cáo" một nỗi buồn khó tả.

Không còn những tiếng hô vang "Foxes Never Quit", không còn bầu không khí cuồng nhiệt từng làm rung chuyển cả giải Ngoại hạng Anh. Thay vào đó, là sự im lặng đến đáng sợ, là những ánh mắt thất thần hướng về phía đường hầm, nơi các cầu thủ Leicester cúi đầu rời sân như những kẻ bại trận. Sự thật cay đắng đã hiển hiện: giấc mơ Premier League của họ đã tan vỡ.

Từ lâu, những tín hiệu chẳng lành đã xuất hiện. Chuỗi trận đấu bết bát kéo dài, sự thiếu ổn định trong lối chơi, và trên hết là sự bất lực trong việc giành những điểm số quan trọng khiến người hâm mộ Leicester dần chấp nhận một viễn cảnh tồi tệ.

Trận đấu với Liverpool, dù các cầu thủ chiến đấu với tất cả những gì còn lại, cũng không thể mang về một phép màu. Bàn thắng duy nhất của Trent Alexander-Arnold không chỉ giúp Liverpool nuôi hy vọng vô địch mà còn đóng sập cánh cửa trụ hạng của Leicester.

Nhưng sự chú ý của khán giả trên sân không chỉ hướng về diễn biến trên sân cỏ. Trước khi bóng lăn, một chiếc máy bay lượn lờ trên bầu trời King Power, kéo theo một tấm biểu ngữ đầy phẫn nộ: "King Power clueless, sack the board" (King Power vô dụng, sa thải ban lãnh đạo). Đó là tiếng nói đầy chua xót của những người yêu mến Leicester, những người cảm thấy ban lãnh đạo đã không đủ năng lực để chèo lái con thuyền đội bóng vượt qua sóng gió.

Thực tế, tình cảnh của Leicester không phải là một diễn biến bất ngờ. "Bầy cáo" cho thấy sự hụt hơi từ rất lâu. Họ thiếu đi sự gắn kết, sự đột biến và trên hết là bản lĩnh của một đội bóng Premier League. Thất bại tan nát 0-3 trước Wolves ngay trong dịp Giáng sinh như một lời cảnh báo đỏ, báo hiệu một hành trình xuống dốc không phanh.

Quyết định thay đổi huấn luyện viên, khi Steve Cooper phải nhường chỗ cho Ruud van Nistelrooy, không mang lại hiệu ứng như mong đợi. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo lừng danh, Leicester vẫn chìm trong khủng hoảng.

Hàng công thiếu đi sự sắc bén cần thiết, trong khi hàng thủ lại mong manh dễ vỡ. Thống kê chỉ ghi được một bàn thắng sau mỗi 164 phút thi đấu đã phơi bày rõ rệt sự bế tắc của "Bầy cáo" trên mặt trận tấn công.

Trong trận đấu quyết định với Liverpool, dù có những nỗ lực nhất định và một vài pha bóng dội xà ngang đáng tiếc, Leicester vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Trong khi đó, Liverpool thi đấu thong dong, kiểm soát hoàn toàn thế trận và dễ dàng có được bàn thắng quyết định.

Một thống kê đau lòng khác chỉ ra rằng Leicester trải qua chuỗi chín trận liên tiếp không ghi bàn trên sân nhà một con số không thể chấp nhận được đối với một đội bóng đang chiến đấu để sinh tồn ở giải đấu hàng đầu. Sự vắng mặt của các trụ cột do chấn thương và phong độ sa sút của nhiều cầu thủ khác đã khiến sức mạnh của Leicester suy giảm nghiêm trọng.

Trận hòa 1-1 nhạt nhòa trước Brighton cách đây 133 ngày dường như là dấu chấm hết được báo trước. Trong khi thế giới bóng đá không ngừng xoay chuyển, Leicester vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn của chính mình, không thể tìm ra lối thoát. Họ trở thành một trong ba đội bóng đứng cuối bảng trong lịch sử Premier League, và mùa giải 2024/25 sẽ mãi là một ký ức buồn bã, một lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt và khó lường của bóng đá đỉnh cao.

Giờ đây, người hâm mộ Leicester chỉ có thể nuốt nước mắt và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn ở giải hạng Nhất. Hành trình trở lại Premier League chắc chắn sẽ đầy gian nan, nhưng với niềm tự hào và sự kiên cường đã từng giúp họ viết nên câu chuyện vô địch thần kỳ, "Bầy cáo" có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, trước mắt, họ phải đối diện với thực tế phũ phàng: Leicester City đã xuống hạng, một đoạn kết buồn cho một chương sử đầy vinh quang.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.