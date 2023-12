Doãn Hải My phản hồi về tin là người thứ ba khi yêu Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My cho biết cô không phải là người thứ ba khi yêu Đoàn Văn Hậu. Thời điểm tìm hiểu nhau, cả hai đều độc thân.

Trên trang cá nhân, người đẹp Doãn Hải My lên tiếng giải đáp những thắc mắc của công chúng xoay quanh chuyện tình cảm giữa cô và Đoàn Văn Hậu. Liên quan đến câu hỏi của tài khoản mạng về việc cô là người thứ ba, xen vào mối quan hệ giữa Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ trong quá khứ, Doãn Hải My phủ nhận.

"Từ lần đầu tiên làm quen cho tới giai đoạn thử trò chuyện và gặp gỡ nhau (sau đó ngừng và cả hai có những mối quan hệ riêng), đến lúc nói chuyện lại vào một năm sau đó, cho tới bây giờ, khi đã cưới nhau, chưa bao giờ My và Hậu đang trong một mối quan hệ. Cả hai đã độc thân rồi, mới làm quen và trò chuyện với đối phương", Doãn Hải My nói.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trải qua ba năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Theo Doãn Hải My, đây là lần đầu tiên cô chia sẻ về mối quan hệ của cả hai khi còn yêu, với mong muốn tránh những hiểu lầm không đáng có và dừng làn sóng tiêu cực.

Trước đó, clip Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chia sẻ về thời điểm mới yêu, trở nên tranh luận trên mạng xã hội. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu kể anh bị cuốn hút trong lần đầu gặp Doãn Hải My. Cả hai quen nhau trên mạng xã hội sau đó mới gặp gỡ ngoài đời. Nam cầu thủ là người chủ động làm quen trước với Doãn Hải My.

Ban đầu, cả hai trò chuyện như những người bạn bình thường. Về sau, đôi trẻ tiến tới tìm hiểu.

"Một năm sau đó, Hậu sang Hà Lan. Hậu và My không còn nói chuyện. Cả hai có những mối quan hệ riêng. Sau này, duyên số khiến cả hai nói chuyện lại và bây giờ trở thành một gia đình", Đoàn Văn Hậu chia sẻ trong clip.

Khán giả tinh ý phát hiện Đoàn Văn Hậu đã nhắn tin làm quen, tìm hiểu Doãn Hải My vào thời điểm anh đang hẹn hò với bạn gái cũ - Hoàng Anh Ốc.

Đoàn Văn Hậu lần đầu xuất hiện cùng Hải My vào năm 2020, khi Hải My thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này cặp đôi chưa dám công khai tình cảm, chỉ nhận là bạn bè. Thời điểm này, Hải My từng chia sẻ với Znews rằng cô ngưỡng mộ cái tên Đoàn Văn Hậu. "Đó là một người tốt bụng với hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ cái tên ấy còn là động lực để tôi phát triển bản thân hơn nữa", người đẹp cho biết.

Sau hơn 2 năm hẹn hò kín đáo, Hải My mới dần xuất hiện cùng Văn Hậu nhiều hơn trước công chúng. Cả hai cuối cùng đã công khai hẹn hò vào giữa năm 2022. Ở các trận đấu quan trọng của Văn Hậu trong màu áo CLB Hà Nội, Hải My ra sân cổ vũ với gia đình bạn trai.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào tháng 11. Hôn lễ của đôi trẻ được tổ chức linh đình, với sự góp mặt của dàn cầu thủ, nghệ sĩ nổi tiếng.