Đoàn công tác Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thăm hỏi bà con vùng lũ Đắk Lắk

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về xã Tuy An Đông, Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ.

Sáng 24/11, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đã đến thăm hỏi động viên người dân tại vùng lũ xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ). Cùng đi với đoàn công tác có anh Lương Minh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Thái Học bày tỏ sự xót xa trước những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu và động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục đời sống, sản xuất. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sẻ chia của lãnh đạo và những người con Phú Yên xa quê luôn hướng về bà con vùng lũ.

Đoàn cũng đến thăm hỏi gia đình có hai cháu nhỏ tử vong trong đợt mưa lũ khi cha mẹ đang đi làm ăn xa. Ông Nguyễn Thái Học gửi lời chia buồn sâu sắc, mong gia đình sớm vượt qua mất mát, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Ông Nguyễn Thái Học cũng đã chuyển lời động viên, thăm hỏi, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đến các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người mất do mưa lũ gây ra.

Trong chuyến thăm này, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng cho biết nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, những ngày qua, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã huy động gần 3.000 đoàn viên thanh niên giúp đỡ người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Lương Minh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng lũ.