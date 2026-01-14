Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất cao về nhân sự

Sau một buổi làm việc, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu, khóa X đã kết thúc với nhiều nội dung được thảo luận sâu sắc và có tính thống nhất cao.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Hội nghị đã nhận được 10 ý kiến phát biểu tâm huyết, cơ bản nhất trí với các tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị và báo cáo trước Đoàn Chủ tịch. Với các ý kiến góp ý thêm, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tính trách nhiệm, làm phong phú, bổ sung minh chứng cho kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận năm 2025; từ đó thống nhất và đề xuất bổ sung một số nội dung trọng tâm để phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2026.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về công tác nhân sự và một số văn bản trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các ban tham mưu giúp việc tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản, trình xin ý kiến Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X, sẽ diễn ra vào chiều nay, 14/1.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2025 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2026 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực sẽ chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, toàn diện các ý kiến của Đoàn Chủ tịch; tập trung cập nhật sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực, trong nước; bổ sung làm rõ các số liệu, luận cứ; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác Mặt trận năm 2026; nhấn mạnh sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo nền tảng chính trị và tổ chức vững chắc để phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội và Đại hội của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết Ban Thường trực sẽ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, cầu thị và sâu sắc các ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các cụ, các vị, các đại biểu. Trên cơ sở đó, các đơn vị tham mưu, giúp việc cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính trị theo hướng cô đọng, chặt chẽ, giàu tính khái quát, có tầm nhìn chiến lược, bám sát cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và trên cơ sở thực tiễn sinh động của công tác Mặt trận. "Báo cáo chính trị cần thể hiện rõ vai trò trung tâm hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời làm rõ vị trí, trách nhiệm của từng tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi. Sau khi hoàn thiện dự thảo điều lệ, Ban Thường trực sẽ tiếp tục xin ý kiến các đại biểu để đảm bảo điều lệ sửa đổi thực sự trở thành cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; nhân sự của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các nội dung tiếp theo, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cụ, các vị và các đại biểu trong Đoàn Chủ tịch phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu sâu các dự thảo văn bản. Những ý kiến đóng góp tâm huyết này sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khoá X, góp phần vào sự thành công của hội nghị.