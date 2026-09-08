24 tuổi mắc tiểu đường, 8 năm sau suy thận vì thói xấu khó bỏ

24 tuổi mắc tiểu đường, đến năm 32 tuổi, người đàn ông đã có dấu hiệu tổn thương thận. Đáng nói, anh vẫn duy trì thói quen uống đồ uống pha chế có đường thường xuyên.

Lượng đường trong máu cao liên tục là "môi trường sống lý tưởng" cho các loại vi khuẩn phát triển, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo China Times, bác sĩ thận học Lâm Hiên Nhậm, Trưởng phòng Lọc màng bụng thuộc Bệnh viện Đại học Á Châu (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ về về một bệnh nhân nam 32 tuổi có tiền sử mắc đái tháo đường type 2 từ năm 24 tuổi.

Trước đó, bệnh nhân vẫn theo dõi tại khoa Nội tiết - Chuyển hóa. Tuy nhiên gần đây, anh xuất hiện tình trạng protein niệu - dấu hiệu cho thấy chức năng thận bắt đầu tổn thương - nên được chuyển sang chuyên khoa Thận. Đáng chú ý, dù đến khám biến chứng thận, trên tay bệnh nhân lúc đó vẫn cầm một ly đồ uống ngọt pha chế sẵn.

Coi thường nguy cơ, đi khám vẫn cầm đồ uống pha chế

Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm cho biết khi người bệnh đến khám, anh mang theo một ly đồ uống pha chế và đặt ngay trên bàn trong phòng khám. Theo bác sĩ, hành động này không phải để thách thức hay coi thường lời khuyên y tế, mà đơn giản là người bệnh chưa nhận thức được những nguy cơ sức khỏe toàn diện mà đồ uống pha chế có đường có thể mang lại.

Đối với nhiều nhân viên văn phòng và cả nhân viên y tế, việc uống trà sữa hay các loại đồ uống pha chế đã trở thành thói quen thường ngày. Người bệnh thậm chí còn thản nhiên nói: "Bạn tôi uống hai ly mỗi ngày cũng có sao đâu!".

Người đàn ông đến bệnh viện khám nhưng vẫn mang theo một cốc đồ uống pha chế sẵn. Ảnh: Tạo bởi AI/China Times.

Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm ví đường huyết như "tiền gốc", còn đái tháo đường là căn bệnh "tính lãi". Sau khi phát bệnh, tổn thương tại mạch máu, cầu thận, võng mạc và hệ thần kinh sẽ liên tục âm thầm tích tụ theo thời gian.

Theo bác sĩ, nghiên cứu cho thấy những người mắc đái tháo đường type 2 trước tuổi 40 có chức năng của tế bào beta tuyến tụy - tế bào chịu trách nhiệm sản xuất insulin - suy giảm khoảng 20-35% mỗi năm. So với những người mắc bệnh sau tuổi 40, tốc độ suy giảm chức năng tuyến tụy ở nhóm mắc bệnh khi còn trẻ có thể nhanh hơn 3-4 lần.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 1,5 triệu người tại 19 quốc gia có thu nhập cao cũng cho thấy tuổi mắc đái tháo đường càng trẻ, tuổi thọ trung bình càng giảm. Người được chẩn đoán ở tuổi 30 có thể giảm khoảng 14 năm tuổi thọ; ở tuổi 40 giảm khoảng 10 năm và ở tuổi 50 giảm khoảng 6 năm. Như vậy, mỗi lần chẩn đoán đái tháo đường sớm hơn 10 năm có thể liên quan đến việc giảm khoảng 3-4 năm tuổi thọ.

Bên cạnh nguy cơ âm thầm làm tăng đường huyết, các loại đồ uống pha chế không đảm bảo vệ sinh còn tiềm ẩn rủi ro gây bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa.

Ở người mắc đái tháo đường đã có tổn thương thận ban đầu, một đợt tiêu chảy hay nôn ói cấp tính do nhiễm khuẩn ruột có thể gây mất nước nghiêm trọng, dẫn đến tụt huyết áp và khiến chức năng thận suy giảm cấp tính chỉ trong vài giờ.

Sớm từ bỏ đồ uống pha chế để bảo vệ sức khỏe

Điều khiến bác sĩ Lâm Hiên Nhậm lo ngại là người bệnh vẫn uống đồ uống có đường, pha chế sẵn mà không nhận ra chức năng thận của mình đang suy giảm. Thậm chí, anh còn thắc mắc: "Tôi có làm sao đâu, tại sao phải xét nghiệm nước tiểu thêm?".

Bác sĩ nhấn mạnh người mắc đái tháo đường không nên chờ đến khi xuất hiện protein niệu hoặc các biểu hiện rõ ràng của suy giảm chức năng thận mới đi khám chuyên khoa. Ngay khi được chẩn đoán đái tháo đường, người bệnh nên thực hiện các xét nghiệm cơ bản để thiết lập chỉ số ban đầu, trong đó có tỷ lệ albumin/creatinin trong nước tiểu (UACR) và mức lọc cầu thận ước tính (eGFR). Việc theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm tổn thương thận và có hướng can thiệp phù hợp.

Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm cũng khuyến cáo người dân chủ động xây dựng lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ mắc đái tháo đường cũng như các biến chứng về sau.

Những mục tiêu đơn giản có thể bắt đầu từ hạn chế ăn đêm, bỏ hoặc giảm đồ uống có đường, tránh ngồi lâu và duy trì vận động thường xuyên. Đừng đợi đến khi sức khỏe suy giảm mới bắt đầu thay đổi thói quen.