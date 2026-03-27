5 đồ uống gây hại cho thai nhi, mẹ bầu cần gạch tên ngay

Một số loại đồ uống như rượu bia, cà phê, sữa hoặc nước ép trái cây chưa tiệt trùng... chứa các chất gây hại cho thai nhi mà mẹ bầu cần phải thận trọng khi lựa chọn để thưởng thức.

Trong suốt thai kỳ, chế độ dinh dưỡng của người mẹ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển toàn diện của thai nhi. Bên cạnh thực phẩm, các loại đồ uống hàng ngày cũng cần được lựa chọn cẩn trọng, bởi không ít loại nước tưởng như vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến em bé trong bụng.

Rượu bia

Theo Baby Center, một trong những loại đồ uống nên tránh tuyệt đối là rượu bia và các sản phẩm chứa cồn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo không có bất kỳ mức tiêu thụ rượu nào được coi là an toàn đối với phụ nữ mang thai.

Cồn trong rượu bia có thể dễ dàng đi qua nhau thai và xâm nhập vào cơ thể thai nhi. Trong khi đó, gan của thai nhi chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể chuyển hóa chất này như người trưởng thành.

Việc tiếp xúc với cồn trong thai kỳ còn có thể dẫn đến hội chứng rối loạn phổ rượu bào thai (FASD), gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ và cân nặng sơ sinh thấp.

Nước tăng lực

Nước tăng lực cũng là loại đồ uống nên tránh trong quá trình mang thai. Không chỉ chứa hàm lượng caffeine cao, các sản phẩm này còn có nhiều chất kích thích khác như taurine, guarana hoặc nhân sâm. Những thành phần này có thể gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp, mất ngủ và tạo áp lực không cần thiết lên cơ thể người mẹ, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến thai nhi.

Ngoài ra, thành phần của nước tăng lực thường không được kiểm soát chặt chẽ như các sản phẩm dinh dưỡng thông thường, khiến nguy cơ tiềm ẩn càng lớn hơn.

Sữa hoặc nước ép trái cây chưa tiệt trùng

Sữa tươi chưa tiệt trùng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn gây hại cho bà bầu. Quá trình tiệt trùng tiêu diệt các vi khuẩn có hại thường có trong sữa tươi, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bạn và em bé, hãy luôn chọn sữa tiệt trùng trong suốt thời kỳ mang thai.

Trong thời kỳ mang thai, không nên uống nước ép trái cây chưa tiệt trùng từ các quán nước ép, nhà hàng hoặc cửa hàng tạp hóa. Nước ép tươi có thể chứa vi khuẩn, có nguy cơ làm tăng ngộ độc thực phẩm. Nếu bạn thực sự muốn uống nước ép trái cây tươi, tốt hơn hết là tự làm tại nhà, đảm bảo rửa sạch nguyên liệu trước khi ép.

Cà phê

Caffeine có thể truyền qua nhau thai đến em bé, và có một số bằng chứng cho thấy quá nhiều caffeine có thể làm tăng nguy cơ biến chứng như sinh non và cân nặng sơ sinh thấp. Ngoài ra, thai kỳ có thể khiến bạn nhạy cảm hơn với các tác dụng của caffeine - chẳng hạn bồn chồn, khó ngủ, mất nước, khó tiêu và buồn nôn.

Tuy không cần loại bỏ hoàn toàn caffeine khỏi chế độ ăn uống, Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo nên hạn chế lượng caffeine không quá 200 mg mỗi ngày (tương đương khoảng 350 ml cà phê) trong suốt thai kỳ. Caffeine cũng có trong trà, nước ngọt, nước tăng lực và chocolate - vì vậy hãy chú ý đến lượng bạn tiêu thụ trong suốt ngày khi mang thai:

1 cốc cà phê hòa tan: 100 mg

1 tách cà phê lọc: 140 mg

1 tách cà phê không chứa caffeine: 12 mg

1 tách trà (bao gồm cả trà xanh): 75 mg

1 lon cola: 40 mg

1 lon nước tăng lực (250 ml): 80 mg

1 thanh chocolate đen nguyên chất (50 g): dưới 25 mg

1 thanh chocolate sữa nguyên chất (50 g): dưới 10 mg.