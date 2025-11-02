Độ tản nhiệt nước iPhone 17 Pro Max

Một thử nghiệm độc đáo cho thấy khi gắn hệ thống tản nhiệt nước của Red Magic 11 Pro+ lên iPhone 17 Pro Max, hiệu năng của máy tăng đáng kể sau quá trình đo kiểm.

iPhone 17 Pro Max gắn tản nhiệt nước có thể tăng đáng kể hiệu năng. Ảnh: Kingmi Mobile.

Trong một video “mổ xẻ” mới đây, một YouTuber công nghệ đã tiến hành thử nghiệm tháo rời hệ thống tản nhiệt nước của Red Magic 11 Pro+ và lắp sang iPhone 17 Pro Max cũng như một chiếc iPhone XR để kiểm chứng khả năng làm mát. Kết quả mang lại nhiều bất ngờ, đồng thời hé lộ giới hạn hiệu quả của tản nhiệt nước trên smartphone.

Theo nội dung thử nghiệm, hệ thống tản nhiệt nước của Red Magic 11 Pro+ có thể được tháo rời. Trên lý thuyết, nó có thể lắp sang nhiều thiết bị khác. Người thực hiện đã so sánh điểm hiệu năng trước và sau khi gắn tản nhiệt nước để kiểm tra hiệu quả .

Trước khi thay đổi, Red Magic 11 Pro+ đạt 4,14 triệu điểm trong bài kiểm tra hiệu năng, iPhone 17 Pro Max đạt khoảng 2,4 triệu. iPhone XR đạt 640.000 điểm sau khi được thay mặt lưng kim loại để cải thiện tản nhiệt.

Sau đó, hệ thống tản nhiệt nước được tháo khỏi Red Magic 11 Pro+. Cấu trúc của nó gồm bơm nước điều khiển bằng gốm điện PZO và đường dẫn chất lỏng chạy dọc thân máy. Ban đầu, thử nghiệm gặp trục trặc vì nguồn điện 3,7 V của pin không đủ để kích hoạt bơm. Sau khi dùng bộ sạc Red Magic với điện áp cao hơn, hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Người thực hiện tiếp tục đặt cụm tản nhiệt nước vào mặt lưng iPhone 17 Pro Max và cố định lại. Sau khi chạy lại bài đo hiệu năng, kết quả tăng thêm khoảng 200.000 điểm, đạt 2,6 triệu điểm. Đây là mức cải thiện đáng kể so với trước đó. Điều này cho thấy tản nhiệt nước có thể giúp duy trì hiệu suất cao hơn trong quá trình xử lý tác vụ nặng.

Trong khi đó, thử nghiệm tương tự trên iPhone XR không cho thấy khác biệt đáng kể khi điểm số chỉ tăng nhẹ từ 640.000 lên 641.581. Nguyên nhân dường như do phần mặt lưng kính bị vỡ, khiến hệ thống không thể áp sát và truyền nhiệt hiệu quả.

Cuối cùng, khi Red Magic 11 Pro+ được chạy lại sau khi gỡ bỏ hệ thống tản nhiệt nước, điểm số giảm từ 4,14 triệu xuống 4,12 triệu, tức chênh lệch khoảng 20.000 điểm. Dù không lớn, kết quả này chứng minh hệ thống tản nhiệt nước vẫn có tác dụng phần lớn hiệu quả đến từ hệ thống tản nhiệt khí chủ động, một công nghệ lõi của dòng Red Magic.

Theo chia sẻ, người dùng muốn trải nghiệm công nghệ làm mát bằng quạt của Red Magic có thể cân nhắc mua phiên bản Red Magic 10 Pro+, hiện có giá máy cũ khoảng 3.400 tệ ( 478 USD ), chỉ bằng một nửa so với giá khởi điểm của mẫu 11 Pro+. Thử nghiệm này cho thấy tản nhiệt nước trên smartphone thực sự mang lại cải thiện về hiệu năng, song nó còn phụ thuộc vào cấu trúc máy và khả năng tản nhiệt tổng thể.