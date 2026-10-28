Dỡ sân khấu Sen Hồng, nhường chỗ làm ga đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23/9 phường Bến Thành, TP.HCM đang được tháo dỡ để xây dựng ga Bến Thành của tuyến đường sắt đi Cần Giờ.

Sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23/9 phường Bến Thành là khu vực sẽ được sử dụng để xây dựng ga Bến Thành thuộc tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhà ga có diện tích hơn 1,1 ha, được triển khai đồng bộ với quy hoạch không gian ngầm tại khu vực, nhằm kết nối các hạng mục giao thông, thương mại và hạ tầng kỹ thuật, hạn chế việc đào đường, thi công nhiều lần.

Một phần công viên sẽ được rào chắn làm công trường.

Sân khấu Sen Hồng được tháo dỡ phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Sau khi hoàn thành các hạng mục xây dựng, khu vực này dự kiến được tái lập cảnh quan để tiếp tục phục vụ người dân.

Sân khấu Sen Hồng rộng khoảng 1ha, được xây dựng năm 2013, từng là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ thiếu nhi và người dân thành phố. Tuy nhiên, sân khấu đã ngừng hoạt động từ năm 2019.

Khu thương mại ngầm bên dưới từng bố trí các dịch vụ mua sắm, ăn uống và giữ xe, hiện cũng đã dừng hoạt động.

Công viên 23/9 nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM, gần chợ Bến Thành, quảng trường Quách Thị Trang và các trục đường Lê Lợi, Lê Lai. Đây cũng là nơi có ga ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đồng thời được quy hoạch trở thành đầu mối trung chuyển, kết nối nhiều tuyến đường sắt đô thị.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài 54,062 km, đi qua 9 phường, xã của TP.HCM, gồm phường Bến Thành, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Khu vực sẽ được sử dụng để xây dựng ga Bến Thành thuộc tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Trong đó khoảng 3,3 km đi ngầm, bắt đầu ở ga Bến Thành từ Km0+000 kéo dài đến khoảng Km3+173.

Phần còn lại từ khoảng Km3+173 đến cuối tuyến thiết kế đi trên cầu cạn.

Điểm đầu tuyến tại Công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thuộc xã Cần Giờ.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm nhà đầu tư. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng , chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách thành phố bảo đảm.

Ngày 24/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed - nhà đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cho biết ngày 30/10 tới đây sẽ khởi công, thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Công trình sẽ thi công trong hơn 3 năm, dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2029.

Theo nhà đầu tư, hiện các hạng mục thuộc dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và được phê duyệt.

Tuyến Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025, TP.HCM phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngay trong năm 2026.