Dior, Chanel trong thế giới của Thủy thủ Mặt Trăng

Lấy cảm hứng từ Dior, Chanel và nhiều nhà mốt, Naoko Takeuchi tạo nên phong cách cho các nhân vật “Thủy thủ Mặt Trăng”, rồi chính bộ truyện trở thành cảm hứng cho ngành thời trang.

Thủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon) của Naoko Takeuchi ra đời vào thập niên 1990. Bên cạnh ngợi ca tình bạn, lòng quả cảm, bộ truyện về những nữ chiến binh chống lại cái ác còn được đông đảo độc giả nữ yêu thích bởi dựng nên một thế giới thời trang đẹp đẽ và những màn biến hình rực rỡ.

Mới đây, một bài viết trên CBR nêu Thủy Thủ Mặt Trăng đã góp phần tạo nên diện mạo thị giác đặc trưng của một thế hệ độc giả. Mối quan hệ giữa Thủy Thủ Mặt Trăng và thời trang sau đó phát triển theo hai chiều: Từ sàn diễn bước vào truyện tranh, rồi từ truyện tranh trở lại đời sống qua quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện.

Thời trang và Thủy Thủ Mặt Trăng

Naoko Takeuchi yêu thích thời trang cao cấp và sưu tập tạp chí thời trang. Bà đưa những phom dáng nổi bật lên trang truyện, điều chỉnh để phù hợp với các nhân vật trong thế giới giả tưởng của mình.

Một trong những hình ảnh tiêu biểu là bộ váy của Công chúa Serenity. Thiết kế này lấy cảm hứng từ chiếc váy Palladium của Dior năm 1992, do nhà thiết kế Gianfranco Ferré thực hiện. Những đường xếp nếp trên trang phục được Takeuchi chuyển thể thành chiếc váy trắng của công chúa.

Ở tuyến phản diện, Calaveras xuất hiện trong trang phục được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của Christian Lacroix. Sự hiện diện của những thiết kế này đưa thời trang Paris đến gần hơn với độc giả truyện tranh.

Tình yêu của Takeuchi dành cho Chanel cũng thể hiện qua trang phục của các nhân vật như Setsuna Meioh (Thủy thủ sao Diêm Vương) và Hotaru Tomoe (Thủy thủ sao Thổ). Những chi tiết gợi nhớ đến nhà mốt gồm dây xích, bề mặt chần và phụ kiện màu vàng kim, góp phần tạo vẻ sang trọng, trưởng thành cho nhân vật.

Theo CBR, hình ảnh Black Lady cũng có nét tương đồng với một quảng cáo năm 1993 của Yves Saint Laurent có sự xuất hiện của người mẫu Kate Moss.

Ảnh hưởng từ thời trang còn thể hiện qua cách tạo hình. Những nhân vật có tay chân thon dài, tạo dáng mạnh và đường nét gợi nhớ tranh minh họa thời trang của Thierry Mugler hay Versace. Sự kết hợp giữa hình tượng nữ chiến binh và phong cách sàn diễn tạo nên diện mạo riêng cho Thủy Thủ Mặt Trăng.

Thời trang xa xỉ gợi cảm hứng cho trang phục trong Thủy thủ Mặt Trăng. Ảnh: CBR.

Bên cạnh những bộ váy lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp, Thủy Thủ Mặt Trăng giới thiệu nhiều món đồ gần gũi với giới trẻ thập niên 1990, như vòng cổ ôm sát, chân váy cạp cao hay trang phục phối nhiều lớp.

Theo CBR, hình ảnh các nữ chiến binh trong đồng phục thủy thủ góp phần đưa phong cách nữ sinh đến với khán giả quốc tế. Khi văn hóa kogal đã bắt đầu xuất hiện ở Nhật Bản, sức lan tỏa của anime giúp những chi tiết như chân váy xếp ly ngắn và bốt cao đến gần hơn với người xem phương Tây.

Các biểu tượng mặt trăng, ngôi sao và hành tinh cũng trở thành phần dễ nhận biết trong thế giới của bộ truyện. Chúng xuất hiện trên dây chuyền, khuyên tai, vòng cổ và phụ kiện, kết hợp vẻ huyền ảo của câu chuyện với phong cách thời trang đương thời.

Thương hiệu Thủy Thủ Mặt Trăng về sau ảnh hưởng mở rộng sang mỹ phẩm và nước hoa. Những món đồ trang điểm lấy cảm hứng từ hộp phấn biến hình, cây trượng phép thuật và bảng màu pastel cho phép người hâm mộ đưa hình ảnh yêu thích vào sinh hoạt hàng ngày.

Trang phục đời thường đầy phong cách của các nữ chiến binh. Ảnh: CBR.

Thời trang Thủy thủ Mặt Trăng trở lại dịp kỷ niệm 30 năm

Các nhà sản xuất Nhật Bản như Bandai khai thác hình ảnh mặt trăng và các vì sao trên trang sức, phụ kiện. Về sau, những thương hiệu như Samantha Vega và Anna Sui cũng tham gia với túi xách và các món đồ hướng tới người hâm mộ. Creer Béauté, thuộc Bandai, giới thiệu dòng mỹ phẩm Miracle Romance. Trong đó, hộp phấn Shining Moon và son Moon Stick được thiết kế với bao bì ánh kim, gợi nhớ những vật phẩm phép thuật của các nhân vật. Dòng sản phẩm còn có chì kẻ mắt và phấn má, kết hợp công dụng trang điểm với hình ảnh quen thuộc từ bộ truyện.

Dịp kỷ niệm 30 năm Thủy Thủ Mặt Trăng đánh dấu bước tiến của thương hiệu vào phân khúc thời trang xa xỉ thông qua hợp tác với Jimmy Choo. Giám đốc sáng tạo Sandra Choi làm việc cùng Naoko Takeuchi để tạo ra các mẫu giày lấy cảm hứng từ những nữ chiến binh.

Một thiết kế nổi bật là đôi bốt hồng phiên bản giới hạn, được đính khoảng 19.000 viên pha lê Swarovski. Bộ sưu tập sau đó mở rộng với các mẫu giày dành cho những nhân vật khác, như giày buộc dây màu xanh ngọc lấy cảm hứng từ Thủy thủ Sao Hải Vương và bốt đế cao của Thủy thủ Mặt Trăng Chibi.

Ở các phân khúc khác, nhà mốt Pháp Maje giới thiệu dòng sản phẩm kết hợp nét dễ thương của Thủy Thủ Mặt Trăng với trang phục thường ngày. Vans đưa hình ảnh từ anime thập niên 1990 lên những mẫu giày quen thuộc, trong khi CASETiFY dùng các biểu tượng của bộ truyện trên phụ kiện điện thoại và hộp đựng đồ.

Hơn 30 năm sau khi ra đời, hình ảnh mặt trăng, ngôi sao và các gam màu rực rỡ của Thủy Thủ Mặt Trăng tiếp tục xuất hiện trên quần áo, giày dép, trang sức và mỹ phẩm.