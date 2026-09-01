Tác phẩm làm thay đổi công nghiệp anime

Cách nay 31 năm, bản lồng tiếng của hoạt hình "Thủy thủ Mặt Trăng" đưa ngành công nghiệp anime dần trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Tạo hình Thủy thủ Mặt Trăng. Ảnh: Toei Animation.

1990 là một thập kỷ cách mạng đối với ngành công nghiệp anime, đặc biệt là ở phương Tây. Rất lâu trước khi các nền tảng phát trực tuyến trở nên phổ biến, một số bộ phim hoạt hình anime Nhật Bản đã được phát sóng trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình với phiên bản lồng tiếng Anh.

Tác phẩm mang tính biểu tượng và định hình thể loại Shojo

Ngành công nghiệp anime dần trở thành một hiện tượng toàn cầu, đặc biệt là đối với trẻ em, những người yêu thích thế giới sống động đầy hành động, phiêu lưu và phép thuật. Phong cách hoạt hình độc đáo và âm nhạc khó quên đã khiến những bộ phim này càng được khán giả yêu thích hơn.

Một trong những tác phẩm đứng đầu thời kỳ đó chính là Sailor Moon (Thủy thủ Mặt Trăng), bộ phim hoạt hình Shojo (truyện tranh và anime hướng tới thiếu nữ) mang tính biểu tượng và định hình thể loại. Cách đây 31 năm, vào tháng 9/1995, phiên bản lồng tiếng Anh của anime đã được phát hành, giúp nó đạt đến đỉnh cao mới về độ nổi tiếng.

Các tập lồng tiếng không chỉ giúp bộ phim đạt được thành công vang dội ở Bắc Mỹ và phương Tây, mà còn đóng vai trò nền tảng trong việc giúp anime trở thành phương tiện truyền thông chính thống.

Nhiều thập kỷ sau khi ra mắt, Sailor Moon vẫn là một trong những thương hiệu phim hoạt hình và truyện tranh được yêu thích nhất mọi thời đại, điều này nói lên rất nhiều về tầm ảnh hưởng và thành công của nó.

Sailor Moon đã thay đổi thế giới anime

Các nữ chiến binh xinh đẹp của Thủy thủ Mặt Trăng. Ảnh: Toei Animation.

Sailor Moon đã thành công rực rỡ trong thời kỳ mà thể loại Shonen (truyện tranh hướng tới nam giới) thống trị ngành công nghiệp này. Ngay cả hiện nay, đối tượng khán giả Shonen thường được chú trọng hơn, trong khi Shojo (truyện tranh hướng tới nhóm độc giả thiếu nữ) lại ít nhận sự chú ý.

Bộ anime nhắm đến đối tượng khán giả nữ trẻ tuổi, thường có các nhân vật chính là nữ, vì nó tôn vinh nữ tính, tình bạn và sự tự chủ vào thời điểm mà hầu hết các bộ phim nổi tiếng đều tập trung vào các nhân vật chính là nam.

Sailor Moon đóng vai trò là cánh cửa chính đưa cả một thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên phương Tây đến với thế giới anime, và sau này nó càng trở nên phổ biến hơn nhờ Internet cùng các nền tảng phát trực tuyến.

Mô típ cô gái sở hữu sức mạnh, năng lực thần kỳ không còn hiếm gặp ngày nay, nhưng vào những năm 1990, đó là một trong những điều thu hút. Nhân vật chính dễ đồng cảm với thiếu niên. Cô không phải người toàn năng mà có những khuyết điểm như bao thiếu nữ bình thường. Mặc dù vậy, cô lại có được sức mạnh thay đổi thế giới.

Câu chuyện xoay quanh Usagi Tsukino, một nữ sinh bình thường đã cứu một con mèo bí ẩn khỏi nguy hiểm và nhận ra rằng cuộc gặp gỡ của họ không phải là ngẫu nhiên.

Cô nhanh chóng biết được định mệnh của mình là trở thành Thủy thủ Mặt Trăng, danh hiệu được ban cho những người bảo vệ hành tinh, những người bảo vệ Trái Đất khỏi các thế lực tà ác.

Loạt phim được làm lại vào năm 2014 nhưng không tạo được sức ảnh hưởng tương tự bản gốc. Bộ truyện tranh gốc, do Naoko Takeuchi viết và vẽ, được đăng nhiều kỳ từ năm 1991 đến năm 1997, chỉ phát hành khoảng 60 chương.

Loạt phim trở nên nổi tiếng đến mức Toei Animation thường xuyên cho ra mắt các chương trình và phim mới, thường đi chệch khỏi cốt truyện gốc, nhưng người hâm mộ vẫn yêu thích nó.