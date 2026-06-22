'Dính' hàng loạt sai phạm, phòng khám ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành kết luận về việc thanh tra hoạt động khám chữa bệnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc.

Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc. Ảnh: VTC News.

Theo kết luận thanh tra, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc (58 - 60 Nguyễn Du, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Quảng Nam, cơ bản đáp ứng các điều kiện hoạt động về hồ sơ pháp lý, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác dược, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hoạt động hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Cụ thể, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc chưa cung cấp đầy đủ chứng chỉ đào tạo liên tục về y khoa, dược đối với một số nhân viên chuyên môn theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị thiếu nhân sự phụ trách các chuyên khoa Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Tâm thần và Da liễu, dẫn đến không bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt; khu vực tiểu phẫu cũng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Thanh tra TP Đà Nẵng xác định trách nhiệm thuộc về Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc do chưa kịp thời cập nhật các quy định mới trong lĩnh vực khám chữa bệnh để bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất và điều chỉnh danh mục kỹ thuật phù hợp. Đồng thời, Sở Y tế TP Đà Nẵng chưa thực hiện đầy đủ công tác hậu kiểm đối với cơ sở này.

Ngoài ra, phòng khám trên vẫn thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe và khám sức khỏe lái xe dù chưa bố trí đầy đủ nhân lực chuyên khoa theo quy định. Thanh tra TP Đà Nẵng cho rằng, cả đơn vị và cơ quan quản lý nhà nước đều có trách nhiệm đối với những thiếu sót nêu trên.

Về nghĩa vụ thuế, Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện nhiều khoản chi phí được hạch toán không đúng quy định khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các sai phạm gồm hạch toán chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí thiếu chứng từ hợp lệ, thanh toán bằng tiền mặt đối với các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên, sai sót trong trích khấu hao tài sản cố định và không điều chỉnh giảm chi phí đối với phần doanh thu bảo hiểm bị từ chối thanh toán.

Đơn vị cũng thanh toán chi phí thuê bác sĩ khám ngoại viện nhưng hồ sơ chưa đầy đủ chứng chỉ hành nghề; chi phí thuê xe không có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ; thực hiện chi thưởng, hỗ trợ lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ theo quy định. Tổng chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được xác định hơn 810,7 triệu đồng.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc không thực hiện khấu trừ thuế đối với một số lao động thử việc, kê khai chưa đầy đủ các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền thưởng, phụ cấp và các khoản thu nhập khác. Đồng thời, đơn vị cũng không khấu trừ thuế đối với một số bác sĩ khám ngoại viện không ký hợp đồng lao động theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và xử lý vi phạm hành chính. Ngày 15/4, Thuế TP Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Quảng Nam.

Theo đó, tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân bị truy thu là hơn 342,7 triệu đồng; tiền phạt vi phạm hành chính hơn 68,5 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 38,4 triệu đồng.

Đến ngày 19/5, doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp đầy đủ các khoản truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Quảng Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra; bảo đảm đầy đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tư nhân; rà soát danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt và đề xuất điều chỉnh đối với các kỹ thuật không còn đáp ứng điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Đối với Sở Y tế TP Đà Nẵng, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở khám chữa bệnh; rà soát, xử lý các danh mục kỹ thuật không bảo đảm điều kiện hoạt động và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc.