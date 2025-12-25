Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, đỉnh Fansipan xuất hiện lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu 1-3°C, phủ trắng nhiều khu vực.

Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) ghi nhận đợt băng giá dày hiếm thấy, được đánh giá là lớp băng dày nhất xuất hiện tại khu vực này kể từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ trong khoảng thời gian trên chỉ dao động từ 1-3°C, tạo điều kiện để băng hình thành và bao phủ trên diện rộng.

Khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá sáng 25/12. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Theo ghi nhận, băng hình thành tại nhiều khu vực quanh đỉnh Fansipan, bao gồm lối đi cho du khách, các bậc đá, mái đá và khu vực cột cờ. Do nền nhiệt thấp duy trì trong nhiều giờ liên tiếp, bề mặt các công trình và thảm thực vật bị phủ bởi lớp băng trắng.

Khoảng 7h30 ngày 25/12, khi mặt trời lên cao, lớp băng bắt đầu tan.

Băng thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4°C, bề mặt các vật thể hay cây cỏ ở mặt đất xấp xỉ 0°C. Hơi nước sẽ ngưng kết thành thể tinh thể rắn, xốp, có màu trắng như muối nên gọi là sương muối.

Nhiều du khách lựa chọn đi cáp treo từ sáng sớm để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc băng tan trên “nóc nhà Đông Dương”.

Chị Ngọc Thái, du khách đến từ Đà Nẵnng, cho biết dù thời tiết giá lạnh, chị vẫn nán lại lâu hơn để ghi lại những hình ảnh hiếm gặp. “Tôi thực sự bất ngờ khi thấy Việt Nam cũng có cảnh băng giá đẹp và ấn tượng như vậy”, chị Thái chia sẻ.

Du khách trải nghiệm băng giá tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Mùa đông năm nay đến sớm và kéo dài hơn so với nhiều năm trước, khiến hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua.

Đáng chú ý, chiều 18/12, khu vực này còn ghi nhận tuyết rơi nhẹ, cho thấy nền nhiệt giảm sâu và duy trì ổn định trong thời gian dài.

Thời điểm cuối năm được xem là giai đoạn lý tưởng để du khách trải nghiệm Fansipan mùa đông, với các hoạt động săn băng, săn mây và tận hưởng không khí Giáng sinh ở độ cao hơn 3.000m.

Đặc biệt, để hành trình du xuân - chơi đông thêm trọn vẹn, Sun World Fansipan Legend đang áp dụng ưu đãi vé cáp treo 500.000 đồng dành cho du khách Việt Nam, đến hết ngày 31/12.