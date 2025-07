Đình chỉ khẩn cấp cơ sở sản xuất bún tươi đổi màu lạ ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng phường Hòa Xuân đã yêu cầu hộ kinh doanh tạm dừng sản xuất bún cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm và cho phép của cơ quan chức năng.

Ngày 8/7, UBND phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho hay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc bún tươi mua tại chợ Hòa Châu (phường Hòa Xuân) có dấu hiệu đổi màu, nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm, phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xác minh, kiểm tra.

Bún tươi mua về chuyển sang màu đỏ.

Theo đó, sáng ngày 6/7, hộ nhà ông Trần Hữu Đại (chồng bà Võ Thị Loan, 184 Cao Bá Đạt, phường Hòa Xuân) mua bún tươi bán lẻ tại số nhà 212 Phan Văn Đáng do bà Ngô Thị Phương bán về ăn trưa. Phần bún còn lại để đến lúc 21h05 cùng ngày thì thấy bún chuyển sang màu đỏ, gia đình để lại qua đêm. Đến sáng ngày 7/7, số bún còn lại này đã chuyển đỏ nhiều hơn, gia đình ông phản ánh đến báo chí.

Bà Phương cho biết đã lấy bún từ hộ kinh doanh Hoàng My do ông Đặng Quốc Hoàng (số 01 Trần Văn Cẩn, phường Hòa Xuân) làm chủ cơ sở để bán. Ông Hoàng xác nhận số bún trên có cung cấp cho bà Phương bán lẻ.

Qua kiểm tra, cơ sở này có Giấy chứng nhận hộ kinh doanh Hoàng My do ông Đặng Quốc Hoàng đứng tên, Giấy khám sức khỏe. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn (có hiệu lực đến 25/1).

Nước ngâm bún cũng chuyển sang màu hồng.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu bún có màu đỏ theo phản ánh gửi đi kiểm nghiệm. Đồng thời yêu cầu hộ kinh doanh Hoàng My tạm dừng sản xuất bún cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm và cho phép của cơ quan chức năng.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 6/7, nhà bà Loan đến chợ Hòa Châu mua 15.000 đồng bún tươi về ăn. Cả nhà bà ăn một phần và để lại một phần cho con. Phần bún này được đặt trong rổ nhựa, cất ở nơi khô thoáng. Đến tối cùng ngày nhiều sợi bún chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, sợi bún mềm. Sáng hôm sau toàn bộ số bún cũng đổi màu.