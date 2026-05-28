Điều xảy ra khi cơ thể thiếu kẽm

Kẽm là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, làm lành vết thương, duy trì vị giác và hỗ trợ tăng trưởng. Dù thiếu kẽm không quá phổ biến, tình trạng này vẫn có thể xảy ra ở người ăn uống thiếu cân bằng, người mắc bệnh tiêu hóa, người ăn chay hoặc trẻ nhỏ đang phát triển.

Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp khi cơ thể thiếu kẽm mọi người không nên bỏ qua, theo Prevention.

Vết thương lâu lành

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), một trong những dấu hiệu phổ biến nhất, đặc biệt ở người lớn tuổi, là vết thương chậm lành. Kẽm tham gia vào quá trình sửa chữa mô và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi thiếu kẽm, các vết cắt hoặc trầy xước có thể lâu hồi phục hơn bình thường.

Rụng tóc

Thiếu kẽm có thể khiến tóc mỏng đi hoặc rụng thành từng mảng, đặc biệt ở trẻ lớn và thanh thiếu niên. Ngoài ra, mức kẽm thấp cũng liên quan một số tình trạng rụng tóc khác. Nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí Acta Dermato-Venereologica (Thụy Điển) cho thấy thiếu kẽm phổ biến hơn ở những người mắc Alopecia areata - bệnh tự miễn gây rụng tóc đột ngột không để lại sẹo.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy có mối tương quan giữa mức độ thiếu kẽm và mức độ nghiêm trọng của bệnh: kẽm càng thấp, tình trạng rụng tóc càng nặng.

Da nổi mụn hoặc phát ban

Mụn không phải là triệu chứng phổ biến nhất của thiếu kẽm, nhưng vẫn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn cần bổ sung khoáng chất này.

Một bài tổng quan đăng trên tạp chí Dermatologic Therapy cho thấy người có nồng độ kẽm thấp dễ bị mụn trứng cá hơn. Thiếu kẽm cũng có thể gây phát ban giống eczema quanh miệng, tay hoặc chân.

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất khi cơ thể thiếu kẽm là vết thương chậm lành. Ảnh: Healthline.

Suy giảm thị lực

Mắt, đặc biệt là võng mạc, chứa hàm lượng kẽm khá cao. Tuy nhiên, theo thời gian, lượng kẽm này có xu hướng giảm dần khi bạn già đi, và điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Tin tốt là một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung kẽm có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm thị lực và hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi tổn thương theo tuổi tác.

Giảm vị giác hoặc khứu giác

Nếu bỗng thấy ăn không ngon hoặc khó cảm nhận mùi vị, nguyên nhân có thể liên quan đến thiếu kẽm. Theo NIH, kẽm tham gia vào các chức năng cảm giác cơ bản của cơ thể. Khi không được cung cấp đủ kẽm, khả năng cảm nhận mùi và vị có thể bị ảnh hưởng, thậm chí trong một số trường hợp có thể dẫn đến mất hoàn toàn vị giác hoặc khứu giác.

Suy giảm thính lực/ù tai

Khi cơ thể thiếu kẽm, thính giác có thể bị ảnh hưởng theo một số cách khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy thiếu kẽm có thể liên quan đến suy giảm thính lực hoặc ù tai - tình trạng xuất hiện tiếng ù, rè hoặc tiếng kêu liên tục trong tai. Ngoài ra, mức kẽm càng thấp, tiếng ù tai có xu hướng càng rõ và nghiêm trọng hơn.

Chậm phát triển ở trẻ em

Một trong những dấu hiệu quan trọng của thiếu kẽm - đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên - là tình trạng chậm phát triển.

Kẽm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tăng trưởng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân chia tế bào. Khi cơ thể không có đủ kẽm, quá trình tăng trưởng và phát triển có thể bị chậm lại. Trẻ thiếu kẽm có thể chậm tăng chiều cao, cân nặng hoặc phát triển thể chất kém hơn so với độ tuổi.