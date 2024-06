Điều tra vụ người nước ngoài bị đâm chết ở trung tâm TP.HCM

Hai người nước ngoài giằng co với 1 người khác trên đường tại quận 1, TP.HCM. Sau đó, 1 trong 2 người nước ngoài bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hôm nay (4/6), các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 để điều tra về vụ 1 người nước ngoài bị đâm chết trên địa bàn.

Hiện trường 1 người nước ngoài bị đâm chết tại đường Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM. Ảnh: L.A.

Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, người dân buôn bán và người qua lại trên đường Thái Văn Lung, quận 1 thấy cảnh 2 người nước ngoài cự cãi, giằng co với 1 người đàn ông khác. Sau đó, người dân thấy 1 trong 2 người đàn ông nước ngoài bị thương tích ở ngực, chảy máu nhiều…

Một số người đã can thiệp, đưa người đàn ông này đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi người dân chứng kiến truy hô, người đàn ông là nghi can gây án đã bỏ chạy thoát thân. Khi nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường, tiến hành truy xét, bắt giữ được nghi can.

Hiện, công an đang lấy lời khai của nghi can; điều tra, làm rõ nguyên nhân án mạng.