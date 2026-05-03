Điều tra vụ một công nhân bị điện giật tử vong

  • Chủ nhật, 3/5/2026 10:59 (GMT+7)
Trong lúc làm việc tại cơ sở chế biến thủy sản ở Cà Mau, một nam công nhân bất ngờ bị điện giật do thiết bị rò rỉ điện, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 3/5, một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong. Tai nạn xảy ra vào chiều 1/5, ông L.V.C (58 tuổi) làm công nhân cho một công ty chế biến và dịch vụ thuỷ sản ở xã Sông Đốc.

Thời điểm trên, ông C. đứng trên giàn kim loại để thực hiện công đoạn đóng bao bì bột cá, máy khâu bao bì bị rò rỉ điện chạm vào người ông C., làm ông bất tỉnh tại chỗ.

Thấy vậy, các công nhân làm việc gần đó đã ngắt nguồn điện và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Sông Đốc cấp cứu. Tuy nhiên, ông C. đã không qua khỏi.

Chính quyền địa phương đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tân Lộc/Tiền Phong

