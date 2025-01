Điều tra vụ 'ma men' gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 6/1 tại km 84+700 Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận phường Tân Tiến, quận An Dương, TP. Hải Phòng). Thời điểm này, ôtô BKS 15A - 345.xx do Vũ Mạnh Q. (sinh năm 1982, trú tại phường Tân Tiến) điều khiển lưu thông hướng Hải Phòng - Hà Nội va chạm với ôtô BKS 17D - 001.xx do anh Nguyễn Văn T. (cùng trú phường Tân Tiến) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến xe của anh T. mất lái, lao vào chướng ngại vật bên đường và lật ngửa.

Sau khi gây tai nạn, Vũ Mạnh Q. tiếp tục điều khiển ôtô bỏ chạy và tự đâm vào trạm thu phí Quốc lộ 5.

Sau tai nạn, Q. không dừng xe mà bỏ chạy đến đoạn km 83+100 Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận phường An Hưng (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) thì tiếp tục va chạm với 1 môtô lưu thông cùng chiều.

Dù vậy, Vũ Mạnh Q. vẫn không dừng phương tiện mà lái xe bỏ chạy. Đến Trạm thu phí Quốc lộ 5 (thuộc phường Lê Thiện, quận An Dương), ôtô do Q. điều khiển tự đâm vào trạm thu phí làm Q. bị thương, các phương tiện liên quan hư hỏng nặng.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, lái xe gây tai nạn có nồng độ cồn trong máu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.