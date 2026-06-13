Công an Đắk Lắk điều tra vụ khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, phối hợp xử lý các đối tượng, đảm bảo an ninh khu vực.

Tối 12/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Sông Hinh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện điểm nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã sau phản ánh của báo chí.

Lực lượng kiểm tra điểm khai thác vàng trái phép tại buôn Ly, xã Sông Hinh tối 6/6. Ảnh: TTXVN.

Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý và báo cáo vụ việc này. Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) chủ trì điều tra vụ việc; Công an xã Sông Hinh phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Sông Hinh cho hay, qua xác minh ban đầu, các hố sâu được phát hiện tại buôn Ly là nhằm mục đích khai thác vàng trái phép. Còn các dụng cụ, phương tiện, máy móc được phát hiện tại vườn nhà một cán bộ công an xã là nghi dùng để chế biến vàng và đang được lực lượng chức năng xác minh thêm.

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hinh có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng của xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Trong đó, tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm cán bộ phụ trách.

Công an xã cũng được giao làm lực lượng nòng cốt, phối hợp các đơn vị liên quan bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng từ nơi khác đến khu vực rẫy, rừng; chủ động mở các đợt truy quét, xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép và các trường hợp bảo kê, tiếp tay nếu có.

Địa phương đã đề nghị các doanh nghiệp mía đường hỗ trợ thu hoạch khu vực xung quanh điểm nghi khai thác vàng trái phép để lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, theo dõi. Xã thành lập tổ xử lý tình huống khẩn cấp gồm công an, quân sự và các lực lượng liên quan để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Trước đó, phóng viên TTXVN thông tin: Từ tháng 4/2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện một nhóm người ở địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trong ruộng mía của một hộ dân thuộc buôn Ly rồi dựng lán trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép.

Hiện trường một khu vực đất bị đào sâu nghi khai thác vàng trái phép tại buôn Ly, xã Sông Hinh. Ảnh: TTXVN.

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã tiến hành kiểm tra đột xuất vườn nhà ông N.Đ.H (cán bộ công an xã) thì phát hiện các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để chế biến vàng.

Ông H nói, các phương tiện này là của một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lại. Tuy nhiên, ông H không biết họ đã làm gì cho đến khi phát hiện vụ việc.