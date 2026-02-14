Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong ở Đồng Nai

Cảnh sát đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong sau xô xát xảy ra tại thôn Ninh Phước, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Vũ Hoàng Thành (45 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, Trần Minh Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) đến nhà mẹ ruột ở thôn Ninh Phước, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai chơi. Tại đây, anh Hiếu đã xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Hoàng Thành, ngụ ấp 3, xã Lộc Hưng, dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Hiếu được cho là lấy dao từ trong nhà, đâm vào người anh Thành khiến anh này ngã xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thành đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.