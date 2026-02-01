Điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Dành tại Hưng Yên

Vụ cháy chợ Dành ở xã Bắc Thụy Anh (Hưng Yên) vào cuối giờ chiều 31/1 không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 17 gian hàng của các tiểu thương trong chợ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sáng 1/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Thụy Anh (Hưng Yên) Trần Ngọc Lâm thông tin lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Dành vào cuối giờ chiều 31/1.

Khoảng 17h ngày 31/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực các gian hàng tạp hóa bên trong chợ Dành.

Đám cháy bùng phát tại các gian hàng bán tạp hóa chợ Dành. Nguồn: Báo Hưng Yên.

Do các gian hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo, giày dép, hàng mã, bánh kẹo phục vụ Tết nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy và 3 xe chữa cháy Khu công nghiệp Liên Hà Thái đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Đến 18h30 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, động viên những hộ kinh doanh bị thiệt hại.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn cháy nổ tại các chợ truyền thống, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm hanh khô và tập kết hàng hóa lớn dịp cuối năm.

Các ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn điện, không thắp hương thờ cúng trong quầy sạp và chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay.