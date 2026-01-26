Điều tra nguyên nhân cháy nhiều căn nhà ở phường Bình Đông TP.HCM

Công an TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu dân cư đường Hoàng Minh Đạo làm nhiều căn nhà bị thiêu rụi.

Ngày 26/1, Công an phường Bình Đông, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu dân cư trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi.

Lửa bao trùm nhiều căn nhà, lực lượng chức năng phong toả hiện trường. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Hoàng Minh Đạo phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một căn nhà trong khu vực. Khi đám cháy được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, kèm theo khói đen dày đặc.

Người dân xung quanh cùng những người đi đường sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong các căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các nhà liền kề. Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra, khiến người dân hoảng loạn, phải di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu dân cư xung quanh.

Sau hơn một giờ, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản.