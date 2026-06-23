Điều tôi nhận ra sau một tuần dùng smartphone có phần mềm đặc biệt

Dù ban đầu tìm đến vì các nhu cầu cơ bản, chiếc điện thoại của Huawei giúp tôi giải đáp thắc mắc lâu nay về phần mềm.

Các yếu tố phần cứng của Huawei Mate X7 gần như đều được hãng hoàn thiện tốt, còn phần mềm cũng cho thấy sự cải thiện so với trước đây.

Trong chuyến du lịch gần đây, tôi muốn mang một thiết bị mới để trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ mình trong việc tìm đường, xem bản đồ và chụp ảnh. Sau khi tính toán đến những nhu cầu như màn hình lớn, pin tốt, camera chụp đẹp, tôi quyết định mượn một chiếc điện thoại gập mới ra mắt trong năm nay.

Huawei Mate X7 thực ra đã ra mắt ở Trung Quốc từ 2025, nhưng đầu năm nay mới được bán ở Việt Nam. Khi chọn chiếc điện thoại này, tôi cũng khá cân nhắc về mặt phần mềm. Đã lâu không sử dụng điện thoại Huawei, tôi không chắc liệu phiên bản EMUI trên điện thoại chính hãng có đáp ứng nhu cầu của mình, nhất là khi tôi phụ thuộc khá nhiều vào các dịch vụ của Google.

Sau thời gian trải nghiệm, kết luận có lẽ là “đủ dùng”.

Các ứng dụng Google xuất hiện đầy đủ trên hệ điều hành của Huawei.

Đủ để “tạm quên” Android

Một trong những lo lắng lớn nhất khi sử dụng chiếc Mate X7, với hệ điều hành EMUI 15.0 dựa trên Android 12, là tôi sẽ không thể tải và sử dụng các ứng dụng của Google. Trước đây, vẫn có những giải pháp để người dùng đăng nhập tài khoản của Google, nhưng tôi khá lo ngại về tính ổn định.

Dù vậy, chỉ khoảng 15 phút sau khi tìm hiểu trong cài đặt điện thoại, tôi nhận ra đó không phải vấn đề quá lớn. Ngay trong kho ứng dụng AppGallery của Huawei, microG Service cho phép đăng nhập tài khoản Google qua microG. Các app gốc của Google như Gmail, Google Photos, Search hay Chrome cũng có thể tải từ đây, và đăng nhập không khác điện thoại Android.

Khi đã đăng nhập được tài khoản Google, việc đồng bộ email, thiết lập hoặc hình ảnh gần như không còn gặp vấn đề. Giới hạn duy nhất tôi gặp phải là đồng bộ mật khẩu trong Chrome. Để khắc phục điểm yếu này, tôi phải dùng thêm app lưu trữ password LastPass. Khi dùng app này, tôi vẫn có thể điền các mật khẩu và đăng nhập như với dịch vụ quản lý của Google.

Ứng dụng Google trên mẫu máy gập (bên trái) đã cập nhật đủ tính năng AI, hoặc động không khác Gemini trên Android.

Việc dùng tài khoản Google đăng nhập các app, dịch vụ khác cũng đã rất quen thuộc. Trong quá trình thử nghiệm với một vài app phổ biến như Spotify, Vietmap Live hay mạng xã hội như X, Reddit, tôi thỉnh thoảng mới gặp vấn đề khi tài khoản Google không đăng nhập được vào app. Dù vậy, tôi vẫn có thể dùng tên và mật khẩu thông thường để vào các app này.

Một vấn đề khác tôi gặp phải là phiên bản ứng dụng trên AppGallery chưa được cập nhật lên bản mới nhất. Vấn đề này cũng có thể giải quyết với app Gbox, cho phép tải các app thông qua Play Store. Với giải pháp này, tôi có thể tải các bản cập nhật mới nhất hoặc những app mà AppGallery chưa có sẵn. So sánh với một điện thoại khác đang chạy Android 16, các phiên bản ứng dụng ở hai máy là tương đương nhau.

Gbox cung cấp khả năng tải ứng dụng qua Play Store, cập nhật tương đương so với máy chạy Android.

Do ứng dụng đã đầy đủ, tôi có thể tải hết những gì mình hay dùng trên điện thoại Android và sử dụng trên chiếc Mate X7. Kể cả với các app đặt nặng tính bảo mật như ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và app chat như Messenger, Zalo, việc tải và sử dụng cũng không gặp vấn đề.

Những giá trị khác của điện thoại gập

Về mặt thiết bị và phần cứng, Mate X7 cũng xứng đáng là một mẫu máy gập đầu bảng. Thiết kế rất mỏng, khi gập lại chỉ dày 9,5 mm, cùng độ hoàn thiện tốt giúp tôi có thể sử dụng máy gần như một điện thoại thông thường. Bản lề của máy chắc chắn, phần viền gập màn hình trong không bị quá lộ. Màu đỏ nổi bật với phần lưng máy bằng chất liệu giả da cũng là điểm cộng trong thiết kế.

Màn hình 6,5 inch (bên ngoài) hay 8 inch (gập) đều sử dụng công nghệ OLED, với chất lượng hiển thị tốt. Thời lượng sử dụng pin dư dả để dùng trong ngày là điểm cộng, nhất là trong giai đoạn trời nắng nóng, pin có thể tụt nhanh hơn như hiện nay.

Màn hình lớn, chất lượng tốt là điểm cộng trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, việc dừng lại ở Android 12 cũng khiến tôi phải cân nhắc.

Camera cũng là điểm nhấn của Mate X7, khi chất lượng chụp ảnh và xử lý đều sánh ngang các mẫu điện thoại thanh, chứ không bị giảm đi như điện thoại gập thông thường.

Ngoài điện thoại, Huawei còn nhiều sản phẩm khác như đồng hồ. Đây cũng là một điểm tôi nhận thấy có sự khác biệt, nhất là khi so với các hệ sinh thái khác. Khi thử kết nối chiếc Watch Fit 5 Pro vừa ra mắt, tôi nhận thấy phần mềm Huawei Health trên Mate X7 kết nối nhanh hơn khá rõ so với khi nối với iPhone. Một số thao tác cũng có thêm tính năng, như trả lời tin nhắn trực tiếp trên đồng hồ hay kết nối để nghe điện thoại nhanh hơn.

Điểm có thể khiến tôi phân vân nếu sử dụng Mate X7 là việc phần mềm được phát triển dựa trên Android 12. Về mặt lý thuyết, Google sẽ ngừng hỗ trợ phiên bản này trong khoảng 3-4 năm nữa, và các ứng dụng khi cập nhật sẽ dần yêu cầu phiên bản cao hơn. Nếu Huawei cũng có thể vượt qua thử thách này, giá trị sử dụng lâu dài của mẫu điện thoại gập sẽ tốt hơn, dễ thuyết phục người dùng hơn.