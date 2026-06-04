Điều tôi nhận ra khi dùng laptop hai màn hình

Giữ tính di động, laptop hai màn hình vẫn hỗ trợ tốt nhu cầu đa nhiệm. Thiết kế của nó thuận công thái học, tốt cho cột sống khi làm việc lâu.

Là người dùng MacBook nhiều năm, những mẫu máy Windows truyền thống thường không đủ thu hút tôi khi MacOS vẫn đang làm tốt. Tuy nhiên, model hai màn hình của Asus vừa ra mắt khiến tôi muốn dùng thử. Việc quay lại với hệ điều hành của Microsoft có một chút phiền toái, nhưng nhờ phần lớn công việc đều thực hiện trên trình duyệt, tôi dễ dàng đồng bộ chúng qua đám mây.

Sau thời gian trải nghiệm, chiếc Zenbook DUO 2026 cho thấy con người luôn cần thêm màn hình. Diện tích hiển thị lớn hơn không bao giờ dư thừa. Mặt khác, sản phẩm này còn có lợi bất ngờ cho người gặp vấn đề với cột sống.

Thông số tiêu chuẩn

Model Zenbook DUO 2026 của Asus được làm từ vật liệu Ceraluminum, một kiểu nhôm được cho oxy hóa bề mặt tự nhiên thay vì các lớp phủ điện phân. Cách xử lý giúp vỏ máy mịn và khó bong tróc hơn. Nó có trọng lượng 1,6 kg khi dùng kèm bàn phím, không nặng nhưng vượt khỏi tiêu chuẩn ultrabook cùng kích thước.

Hãng dùng pin kép 99 Wh, vừa đủ để mang được lên máy bay, sạc tối đa 100 W. Hai màn hình OLED 14 inch, độ phân giải 3K và có thông số rất tốt. Tần số quét tối đa đạt 144 Hz và có thể thích nghi từ mức 48 Hz, độ sáng 1.000 nit.

Thiết bị sở hữu cấu hình cao cấp trong nhóm ultrabook hiện tại với Core Ultra X9 và 32 GB RAM.

Cấu hình thiết bị gồm CPU Intel Core Ultra X9 388H, 32 GB RAM LPDDR5X, không card đồ họa rời cùng bộ nhớ 2 TB SSD. Hãng bán kèm thiết bị với bàn phím tích hợp kiêm Bluetooth cùng bút cảm ứng để phục vụ làm việc. Cổng kết nối gồm 2 USB C hỗ trợ Thunderbolt 4 cùng một USB-A và HDMI 2.1.

Tại Việt Nam, hãng niêm yết sản phẩm ở giá 90 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với mốc 62 triệu đồng của đời trước. Nếu so cấu hình thuần túy, người dùng cũng có một số lựa chọn khác tối ưu chi phí hơn. Đổi lại, thiết kế hai màn hình của Zenbook DUO phục vụ tập người dùng đặc thù, không tồn tại nhiều phương án thay thế trên thị trường.

Thêm màn hình để làm gì?

Thiết kế chuẩn của laptop được định hình nhiều năm qua với 4 mặt ABCD và màn hình ở vị trí cố định. Tuy nhiên, thực tế người dùng luôn muốn còn màn không gian hiển thị lớn hơn để xem nội dung, thao tác.

Tuy vậy, thiết bị lại không được phình to, ảnh hưởng đến tính di động. Điều tốt nhất phần lớn nhà sản xuất laptop có thể làm là thu nhỏ viền màn hình. Nhưng khi giải pháp này đến giới hạn, phương án hai màn hình như Zenbook DUO được tính tới.

Hai màn hình giúp thêm không gian cho đa nhiệm.

Lợi thế thuần túy của màn hình kép là đa nhiệm. Thay vì phải liên tục dùng chuột hay Alt+Tab để chuyển đổi giữa các cửa sổ, tôi luôn có sẵn hai màn hình để vừa thao tác và theo dõi thông tin.

Trong thời đại AI, nhiều tác vụ không còn cần đến phần mềm cài sẵn trên máy, nhưng lại yêu cầu thêm không gian để thực hành. Công cụ như Antigravity, Claude Code, Claude Design hay Gemini Canvas vốn bị chia nhỏ thành nhiều vùng làm việc. Màn hình lớn, độ phân giải cao trở nên cần thiết hơn hẳn.

Ngoài việc có thể tận dụng hai màn hình, tôi cũng thường làm việc ở bất cứ đâu chứ không phải khu vực cố định với màn hình ngoài gắn sẵn. Một ưu thế khác của Zenbook DUO là đưa màn hình lên ngang tầm mắt. Nó rõ ràng tốt hơn hẳn laptop truyền thống khi đứng hoặc ngồi làm việc, ít áp lực hơn lên lưng và đốt sống cổ.

Không gian để cải tiến

So với thế hệ trước, nhà sản xuất đã thu gọn khoảng cách giữa hai màn hình. Giải pháp kỹ thuật khá phức tạp khi đây là khu vực chứa bản lề. Nhờ phương án này, kích thước tổng thể của thiết bị khi gập lại đã gọn hơn. Đồng thời, trải nghiệm kéo thả nội dung giữa hai khu vực trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, hai màn hình không liền mạch khiến nhu cầu xem phim, chơi game trên một màn hình lớn không khả thi.

Bàn phím của Asus trang bị tương thích hoàn toàn, tự động kích hoạt chế độ màn hình đơn khi người dùng đặt vào. Việc kết nối cũng rất nhanh. Tuy nhiên, hãng phải thiết kế không gian để đặt phụ kiện này vào thân máy khi gập lại, khiến độ dày tổng thể bị đội lên đáng kể. So với đời trước, cảm giác gõ và di chuột tự nhiên hơn, không bị cảm giác ọp ẹp.

Windows 11 chưa hoàn toàn khai thác được khả năng của laptop hai màn hình.

Zenbook DUO được trang màn hình cảm ứng, hỗ trợ bút. Không có nhiều phần mềm tôi cần đến những trang bị này. Hãng cũng hỗ trợ bàn phím và trackpad ảo trên màn hình dưới. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng của nó không cao. Khi gõ, móng tay của tôi đôi khi chạm vào màn hình, tạo ra âm thanh. Việc thiếu phản hồi xúc giác cũng khiến trải nghiệm không thật, khó làm quen.

Ngoài ra, Asus vẫn phải phụ thuộc vào Microsoft với hệ điều hành Windows 11. Hãng có bộ công cụ riêng để hỗ trợ phụ kiện và khai thác hai màn hình. Tuy nhiên, cốt lõi Windows vẫn chưa thể tương thích với thiết kế hai màn hình như vậy.

Laptop hai màn hình dành cho ai?

Với những người dùng đang sử dụng một thiết lập bàn làm việc với nhiều màn hình, Zenbook DUO bản 2026 là thiết bị đáng thử. Nó giúp mang trải nghiệm tương tự khi ra ngoài, vẫn đảm bảo được tính di động. Đây là giải pháp để không còn phải liên tục nhấn Alt-Tab khi làm việc đa nhiệm nhiều app.

Đổi lại, giá niêm yết của sản phẩm dạng này cao hơn mặt bằng chung khoảng 20%. Nó cũng dày hơn các mẫu ultrabook một màn hình đối thủ. Cùng tầm giá, người dùng có lựa chọn truyền thống như MacBook Pro M5 Max hoặc các máy gaming cấu hình cao như Legion 7, ROG Scar.