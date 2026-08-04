Điều nhiều người cần đôi khi là một điểm tựa để tiếp tục cố gắng

Phần lớn điều trong cuộc sống không được tạo nên từ khoảnh khắc phi thường, mà từ những nỗ lực bình thường nhưng bền bỉ.

Chiến dịch mới của Home Credit Việt Nam mang đến thông điệp “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực”, tôn vinh hàng triệu con người đang không ngừng tiến về phía trước.

Khi đôi tay trở thành biểu tượng của sự nỗ lực

Thay vì tập trung vào bối cảnh hào nhoáng, xuyên suốt phim quảng cáo mới của Home Credit là hình ảnh những đôi bàn tay bình dị, quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều câu chuyện rất đỗi đời thường.

Đó là đôi tay của người điều dưỡng tận tụy chăm sóc bệnh nhân, rồi lại tất bật trở về vun vén cho gia đình; đôi tay của nhân viên văn phòng miệt mài gõ phím giữa những deadline nối tiếp; đôi tay chai sạn của người tài xế bền bỉ cầm lái qua dòng xe tấp nập để mưu sinh; hay đôi tay chăm chỉ của đầu bếp, thầy giáo và thợ cơ khí.

Hình ảnh đôi bàn tay là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt phim quảng cáo mới của Home Credit.

Mỗi đôi tay đều mang theo những trăn trở riêng: Người xoay xở với áp lực chi tiêu, người đối mặt với khoản chi bất ngờ, hay người đang chắt chiu cho kế hoạch tương lai. Dù khác biệt về hoàn cảnh, tất cả đều chung ý chí không ngừng tiến về phía trước.

Mỗi nhân vật trong phim đều dùng “đôi tay” để tiến về phía trước.

Phim quảng cáo là một phần của chiến dịch “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” được Home Credit triển khai trên quy mô toàn quốc thông qua nhiều nền tảng như truyền hình, quảng cáo ngoài trời, báo chí và các kênh số. Đây cũng là lần đầu tiên Home Credit phát sóng một phim quảng cáo trên truyền hình toàn quốc - tạo dấu ấn trong ngành tài chính tiêu dùng.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Jakub Kudrna, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam, cho biết: “Giữa nhiều thông điệp thương hiệu vẫn xoay quanh phong cách sống hoàn hảo, chúng tôi lựa chọn tôn vinh những đôi tay không ngừng lao động của khách hàng Việt Nam. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng những con người đang từng ngày kiến tạo giá trị, chăm lo cho gia đình và góp phần tạo nên một Việt Nam phát triển bền vững”.

“Trợ lực” tài chính vững chắc

Ở chương hiện thực, hành trình mưu sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đôi khi, điều khiến những đôi tay nỗ lực phải chững lại không phải vì thiếu ý chí, mà bởi biến cố hay nhu cầu tài chính phát sinh bất ngờ: Khoản học phí cho con em, hóa đơn viện phí ngoài kế hoạch, chi phí sửa chữa phương tiện sinh kế, hay mong muốn nâng cấp điều kiện sống cho gia đình sau nhiều năm tích lũy. Đó là nhu cầu thiết thực và hiện hữu mỗi ngày của hàng triệu người lao động Việt Nam.

Những khó khăn tài chính bất ngờ đôi khi khiến nhiều kế hoạch phải chững lại giữa chừng.

Home Credit không xuất hiện với vai trò của "người hùng" giải quyết mọi vấn đề, mà là điểm tựa tài chính giúp những dự định hay kế hoạch đang dang dở có cơ hội được tiếp tục.

Đây cũng là cách Home Credit hiện thực hóa định vị "Tài chính số tận tâm" tại Việt Nam: Lấy khách hàng làm trọng tâm, thấu hiểu từng nhu cầu để mang đến giải pháp tài chính tiêu dùng cá nhân hóa, toàn diện, minh bạch và dễ tiếp cận.

Home Credit xuất hiện như sự trợ lực đúng lúc, giúp kế hoạch đang dang dở có cơ hội tiếp tục.

Tinh thần "tận tâm" ấy càng được thể hiện rõ nét khi mùa tựu trường đến gần. Hiểu được niềm vui chuẩn bị năm học mới thường đi kèm với bài toán cân đối ngân sách gia đình, Home Credit kịp thời triển khai loạt giải pháp tài chính linh hoạt, nhằm san sẻ gánh nặng chi tiêu.

Các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận chương trình trả góp từ 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng khi mua laptop, máy tính bảng, điện thoại hay xe máy để chuẩn bị năm học mới cho con. Đồng thời, giải pháp vay tiền mặt trực tuyến cũng mang đến thêm lựa chọn tài chính cho khoản chi cần thanh toán ngay như học phí, lệ phí nhập học và chi phí phát sinh đầu năm học.

Home Credit mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi nhà.

Vì thế, “trợ lực cho đôi tay nỗ lực” vượt lên trên thông điệp truyền thông. Đó là một lời hứa từ thương hiệu, cam kết mang đến những "trợ lực" tài chính số thiết thực và an toàn. Lời hứa ấy khẳng định Home Credit sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng hàng triệu đôi bàn tay Việt trên hành trình kiên trì theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày.