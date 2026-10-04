Điều kỳ lạ về ngôi sao 'Doctor Strange'

Hồi ký "Material Evidence" được hình thành ngay sau giai đoạn Swinton chiêm nghiệm lại đời sống nghệ thuật của mình. Cuốn sách sẽ được xuất bản năm 2028.

Theo tờ People, Tilda Swinton sẽ xuất bản hồi ký đầu tay mang tên Material Evidence vào năm 2028, kể lại cuộc đời và sự nghiệp kéo dài suốt 4 thập kỷ của mình. Cuốn sách không đi theo lối kể tuyến tính từ tuổi thơ đến hiện tại, mà kể lại ngẫu nhiên những trải nghiệm của minh tinh thông qua các vật dụng gắn với cuộc đời bà, chẳng hạn một lá thư, một bức ảnh hay thậm chí là chiếc váy đã mặc trong lễ rửa tội.

Ngôi sao Doctor Strange lựa chọn những món đồ đã gắn liền với bản thân làm điểm bắt đầu cho từng câu chuyện. Lựa chọn kỳ lạ này này thực chất lại mô phỏng cách thức ký ức vận hành, khi có sự liên tưởng, gắn với giác quan, được neo giữ bởi những món đồ kỷ niệm…

Cuốn hồi ký kỳ lạ

“Material Evidence là một cuốn sách về sự tò mò. Một dấu vết vụn vặt dẫn qua khu rừng. Và là một bài tiểu luận về sự kỳ diệu. Tôi hy vọng khi khép sách lại, độc giả sẽ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để trân trọng sự khác biệt giữa tinh thần khó nắm bắt mà mỗi chúng ta sở hữu một cách riêng biệt - thứ luôn thay đổi, phát triển và tiến hóa - với thế giới vật chất bền vững, giữ nguyên bản chất và liên tục đem lại giá trị, nuôi dưỡng chúng ta, thế giới quanh ta cùng tất cả những điều tạo nên cuộc sống riêng của mỗi người”, Tilda Swinton mô tả về cuốn sách.

Với nữ diễn viên sinh năm 1960, ký ức không kéo dài như một đường thẳng mượt mà. Sẽ có những thời điểm, một mùi hương, một bức ảnh kỷ niệm hay món đồ nằm sâu trong hộc tủ cũng có thể kéo con người trở lại miền ký ức tưởng như đã ngủ quên.

Cuốn hồi ký của Swinton sẽ phát hành năm 2028. Ảnh: Variety.

Mỗi đồ vật là cánh cửa giúp độc giả bước vào một vùng ký ức của minh tinh nước Anh. Từ những món đồ ấy, Swinton trải lòng về rất nhiều chủ đề xoay quanh bản thân, từ câu chuyện gia đình, tầng lớp xã hội, cho đến chiến tranh và nỗi đau mất mát, hay cả những người bà từng cộng tác trong nghệ thuật, hoạt động trình diễn…

Đây là điểm khiến Material Evidence khác biệt so với phần lớn hồi ký của các ngôi sao điện ảnh. Swinton không đặt sự nghiệp của mình ở trung tâm cuốn sách. Những bộ phim nổi tiếng của Swinton vẫn sẽ xuất hiện, nhưng chúng lại được quan sát, chiêm nghiệm qua những ký ức của Tilda Swinton. Với nữ diễn viên, sự nghiệp nghệ thuật không chỉ được tạo thành từ những vai diễn trên màn ảnh. Nó nằm trong căn phòng bà từng sống, bộ quần áo từng mặc, người bạn từng gặp hay những cuộc trò chuyện dẫn đến mỗi lần hợp tác.

Một góc nhìn khác về Tilda Swinton

Material Evidence được hình thành ngay sau giai đoạn Swinton chiêm nghiệm lại đời sống nghệ thuật của mình. Nữ diễn viên gạo cội không bó mình trong điện ảnh, mà còn làm nghệ thuật trình diễn, thời trang...

Eye Filmmuseum từng dành hẳn triển lãm Tilda Swinton - Ongoing để nhìn lại gần 40 năm hoạt động của bà. Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất là chiếc gương bỏ túi Derek Jarman từng tặng Swinton, được trưng bày trong triển lãm tại Warsaw. Bên cạnh đó là chiếc váy bà mặc tại buổi ra mắt Orlando ở Venice năm 1993 và những trang phục thuộc về các thế hệ trước trong gia đình. Những món đồ ấy cho thấy một hình ảnh Tilda Swinton khác biệt. Phía sau một diễn viên với nhiều vai diễn có phần kỳ dị, khó đoán lại là một người phụ nữ tình cảm, coi trọng ký ức, gia đình.

Tilda Swinton là một trong số minh tinh hàng đầu thế hệ của mình. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Những gì diễn ra trong Ongoing vì thế gần như là bước đệm tự nhiên cho Material Evidence. Nếu triển lãm dùng không gian, hình ảnh, phim ngắn, trang phục và những món đồ riêng để kể về Swinton, cuốn hồi ký tiếp tục công việc ấy bằng những con chữ.

Mitzi Angel, Chủ tịch FSG - hãng xuất bản cuốn hồi ký của Swinton, cho biết bà từ lâu ngưỡng mộ cách nhìn nhận thế giới độc đáo của Tilda Swinton. Theo Angel, những đồ vật được nữ diễn viên suy ngẫm trong cuốn sách “rung động với ý nghĩa và ký ức”, qua đó giúp bà kể câu chuyện thú vị về cuộc đời mình. Angel còn nhận xét rằng Material Evidence chứa đựng sự hài hước, những góc nhìn sâu sắc và sự trân trọng của Swinton dành cho các chi tiết vốn có thể dễ dàng bị bỏ qua.