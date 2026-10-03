Bí mật tình ái bị ngôi sao Hollywood giấu suốt 4 thập kỷ

Michael Douglas, tài tử gạo cội từng 2 lần đoạt tượng vàng Oscar, vừa hé lộ sự thật về mối tình với Kathleen Turner, bạn diễn của ông trong nhiều bộ phim ăn khách.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Trong suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh người phụ nữ thường bị bó hẹp trong những khuôn mẫu định sẵn trong nghệ thuật. Từ vai trò “nàng thơ” trong hội họa Phục Hưng, biểu tượng của sự thuần khiết trong văn học lãng mạn, đến hình ảnh người vợ tận tụy trong các tác phẩm hiện thực, phụ nữ thường xuất hiện dưới góc nhìn của nam giới, bị giới hạn bởi các chuẩn mực xã hội. Lịch sử về hôn nhân cũng chứng minh điều tương tự. Cuốn Lịch sử Vợ của Marilyn Yalom chỉ ra, trong nhiều thời kỳ, hôn nhân không gắn với tình yêu mà mang tính giao dịch... Theo thời gian, nghệ thuật đã dần trở thành một không gian để họ thể hiện tiếng nói cá nhân, vượt qua những định kiến đã bám rễ trong tư duy truyền thống. Ngày nay, nghệ thuật tiếp tục chứng kiến sự vươn lên của những nghệ sĩ nữ, những người không ngần ngại thách thức các chuẩn mực cũ. Sự thay đổi này phản ánh sự tiến bộ của xã hội và mở ra những góc nhìn đa dạng hơn, giúp nghệ thuật trở thành không gian thực sự bình đẳng.

Michael Douglas từng có một mối tình đặc biệt mà ông đã giấu kín suốt 40 năm. Biểu tượng điện ảnh thập niên 1990 và minh tinh Kathleen Turner trước nay vẫn khẳng định họ chỉ là bạn diễn có sự ăn ý khi đứng chung khung hình. Nhưng trong cuốn hồi ký One Helluva Ride chuẩn bị phát hành ngày 6/10, Douglas lần đầu tiết lộ sự thật. Cả hai từng yêu nhau khi ghi hình Romancing the Stone tại Mexico năm 1984.

Câu chuyện đặc biệt ở chỗ mối quan hệ ấy gắn với bộ phim nổi tiếng nhất nhì sự nghiệp của cả hai. Douglas đóng Jack Colton, nhà thám hiểm giúp nữ tiểu thuyết gia Joan Wilder (Turner) giải cứu chị gái khỏi bọn bắt cóc ở Colombia. Trên màn ảnh, Jack và Joan dần yêu nhau. Ngoài đời, Douglas và Turner cũng bắt đầu một mối quan hệ mà không ai trong đoàn phim biết, kể cả bộ đôi đạo diễn Robert Zemeckis và Danny DeVito.

Michael Douglas trải lòng

Theo tờ People, One Helluva Ride là hồi ký đầu tiên của Michael Douglas, dài 496 trang, kể lại hành trình kéo dài nhiều thập kỷ của một trong những ngôi sao gạo cội Hollywood. Douglas không chỉ nói về diễn xuất mà còn nhìn lại mối quan hệ phức tạp với người cha nổi tiếng Kirk Douglas, về cuộc hôn nhân đầu tiên, vấn đề nghiện ngập, quãng thời gian làm nhà sản xuất cho đến những tác phẩm từng định hình sự nghiệp của mình.

Một điểm thú vị là tài tử sinh năm 1944 kể lại cuộc đời mình thông qua những bộ phim. Romancing the Stone, The Jewel of the Nile, Fatal Attraction, Wall Street, Basic Instinct, Traffic hay Behind the Candelabra đều xuất hiện trong cuốn hồi ký. Đây đều là những bộ phim không thể tách rời tên tuổi Douglas. Chúng gắn với những thời điểm ông chạm vào vinh quang, mắc sai lầm, yêu đương hay thậm chí là vướng phải khủng hoảng...

Cuốn hồi ký của Michael Douglas. Ảnh: Grand Central Publishing.

Về mối quan hệ giữ kín với Kathleen Turner, Douglas tiết lộ khi Romancing the Stone được thực hiện, ông đã ly thân với người vợ Diandra nhưng về pháp lý vẫn là vợ chồng. Turner khi ấy thì độc thân. Hai người nhanh chóng bị đối phương thu hút, trong lúc phải làm việc chung và chịu áp lực lớn trên trường quay.

Douglas kể rằng sau những ngày bấm máy trong rừng, họ thường đi ăn cùng nhau hoặc đi với cả đoàn. Khi mọi người đã ngủ, ông lén vào phòng khách sạn của Turner. Không có điện thoại thông minh, mạng xã hội hay cánh săn ảnh dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc như ngày nay, hai người vì thế có thể giữ kín mối quan hệ suốt một thời gian dài. Thậm chí đạo diễn Zemeckis và DeVito cũng không hề biết chuyện.

Nhưng khi Diandra đưa con trai Cameron đến Mexico, bà bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Douglas cho biết Diandra từng nói chuyện riêng với Turner rằng họ vẫn là vợ chồng dù không còn sống chung. Turner sau đó quyết định dừng lại vì không muốn xen vào cuộc hôn nhân của Douglas. Còn nam diễn viên thì lựa chọn quay về với Diandra, phần lớn vì con nhỏ khi ấy mới chỉ 5 tuổi.

Douglas nhìn lại lựa chọn của mình bằng sự hối tiếc khó thể che giấu. Ông viết rằng mình và Diandra lẽ ra không nên tái hợp với nhau, bởi kể cả khi đã quay lại, cuộc hôn nhân của họ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại như ban đầu.

Sự thật bị chôn giấu suốt bốn thập kỷ

Douglas và Turner đã cùng duy trì mối quan hệ kỳ quặc này trong suốt nhiều năm. Khán giả nhìn thấy sự ăn ý giữa cả hai trên phim, rồi chứng kiến họ tiếp tục đóng chung trong một số tác phẩm khác như The Jewel of the Nile hay The War of the Roses. Nhưng mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả hai đều một mực phủ nhận.

Michael Douglas và Kathleen Turner trong phim Romancing the Stone. Ảnh: Alamy.

Douglas thừa nhận trong hồi ký: “Đó là một lời nói dối”. Ông giải thích hai người nói dối để bảo vệ vợ và con trai ông, rồi tiếp tục giữ câu chuyện ấy trong suốt 4 thập kỷ. Turner thậm chí vẫn nói dối về mối quan hệ này trong một cuộc phỏng vấn với People cách đây vài năm về trước. Khi ấy, bà mô tả mối quan hệ giữa hai người là sự căng thẳng mà cả hai đều cảm nhận nhưng không thể vượt qua.

Thực tế, mối quan hệ giữa họ không kết thúc bằng một cuộc cãi vã. Sau khi Turner chủ động dừng lại, hai người vẫn phải tiếp tục làm việc cùng nhau. Romancing the Stone thành công rực rỡ ở phòng vé, khiến hãng 20th Century Fox gấp rút muốn sản xuất phần tiếp theo. Turner ban đầu không muốn quay lại, dẫn đến một vụ kiện trị giá 25 triệu USD . Sau khi những bất đồng được giải quyết, hai diễn viên chấp nhận cùng thực hiện The Jewel of the Nile.

Douglas kể rằng trong quá trình chỉnh sửa kịch bản phần tiếp theo, hai người dần hàn gắn tình bạn. Họ cùng trao đổi từng trang kịch bản, sửa lời thoại và bàn về các cảnh phim. Công việc ấy giúp cả hai gác lại chuyện cũ phía sau. Sau đó, họ tiếp tục đóng chung The War of the Roses năm 1989 và một lần nữa tái hợp trong The Kominsky Method năm 2021.

Tình bạn giữa hai người vẫn bền chặt cho đến hiện tại. Douglas cho biết ông thậm chí đã xin phép Turner trước khi đưa câu chuyện của cả hai vào cuốn hồi ký. Đây có lẽ cũng là lý do mà khi quảng bá The Kominsky Method, ngôi sao gạo cội từng chia sẻ đầy ẩn ý với truyền thông rằng: “Bạn sẽ bảo vệ và trân trọng một mối quan hệ đẹp”.