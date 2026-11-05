Điều hòa thông minh nâng tầm trải nghiệm Smart Living

Trải nghiệm của Châu Muối, A Dinh và Thiện Khiêm với điều hòa Daikin FTKM cho thấy cách thiết bị chủ động thích ứng nhịp sống trong không gian Smart Living.

Từ cổng tự động, rèm cửa thông minh đến hệ thống chiếu sáng cảm ứng, Smart Home đang định hình lại trải nghiệm sống tại đô thị. Tuy nhiên, sự tiện nghi không đo bằng số lượng ứng dụng trên điện thoại mà nằm ở mức độ công nghệ hòa vào đời sống tự nhiên, khi thiết bị có thể chủ động thích ứng ngay trước lúc con người bước qua ngưỡng cửa thay vì chờ mở app ra lệnh.

Điều này phần nào thể hiện qua trải nghiệm của nhà sáng tạo nội dung Châu Muối, A Dinh và Thiện Khiêm. Với Daikin FTKM, tính năng thông minh đi vào tình huống đời thường, như làm mát căn phòng ngay trên đường về, bớt nỗi lo quên tắt máy khi ra ngoài hay theo dõi điện năng trong quá trình sử dụng.

Từ thiết bị làm mát đến mắt xích đồng điệu trong nhà

Nhiều người từng nghĩ chỉ cần chiếc máy lạnh kết nối Wi-Fi là đã đủ “thông minh”. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng smartphone thay remote, người dùng vẫn phải nhớ đến thiết bị, mở ứng dụng và thực hiện thao tác.

Dưới góc nhìn của reviewer công nghệ Tuấn Ngọc, tiêu chí như tiết kiệm điện, chạy êm hay lọc không khí ngày càng trở thành yêu cầu cơ bản. Giá trị mới nằm ở khả năng tự động hóa và kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh sẵn có.

Với ứng dụng Daikin Air Select, FTKM có thể kết nối hệ sinh thái Google, đưa điều hòa vào kịch bản vận hành chung của ngôi nhà.

Điều hòa Daikin FTKM là “mảnh ghép” trong ngôi nhà thông minh của TikToker Châu Muối.

Với nhà sáng tạo nội dung Châu Muối - người xây dựng không gian sống theo hướng Smart Home, sự đồng bộ này mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn: “Nhà tôi làm Smart Home. Điều hòa Daikin này rất phù hợp ngôi nhà của tôi vì có thể điều khiển thông minh bằng app Daikin Air Select, kết nối Google Home để điều khiển bằng giọng nói. Mọi tính năng theo dõi, quản lý, lập trình vận hành đều thực hiện qua ứng dụng trên điện thoại”.

Khi “vị trí” trở thành ngôn ngữ giao tiếp giữa người và không gian

Với GPS Interlock trên ứng dụng Daikin Air Select, vị trí smartphone và phạm vi thiết lập có thể trở thành điều kiện kích hoạt tác vụ. Khi người dùng gần về nhà hoặc rời khu vực đã cài đặt, điều hòa có thể tự động bật hoặc tắt. “Thông minh” giờ đây không chỉ là có thêm nhiều cách điều khiển. Giá trị nằm ở việc giảm thao tác người dùng phải ghi nhớ, để thiết bị hòa vào nhịp sinh hoạt tự nhiên hơn.

Với TikToker A Dinh, giá trị này được nhận ra ngay khi về nhà: “Vừa mở cửa bước vào tự nhiên thấy lành lạnh, vào gần thì máy lạnh hiện đèn sáng luôn. Nhờ chế độ GPS Interlock, máy tự động bật lên khi tôi gần về đến nhà. Cài đặt bán kính, tự bật khi tôi đi về và tự tắt khi rời khỏi nhà”.

Với GPS Interlock trên Daikin Air Select, A Dinh và Châu Muối bớt phải nhớ chuyện bật, tắt điều hòa.

Với lịch trình di chuyển thay đổi liên tục giữa buổi quay hình, nhà sáng tạo nội dung Thiện Khiêm nhận thấy sự khác biệt rõ rệt: “Thay vì phải hẹn giờ bật, tắt theo khung giờ cố định vốn không phù hợp giờ giấc tự do của tôi, máy nhận diện theo vị trí thực tế. Cảm giác bước chân vào cửa sau ngày dài mệt mỏi mà căn phòng đã êm dịu, mát sẵn, không cần đụng tay vào nút bấm nào thực sự thư thái”.

Tận hưởng tiện nghi mà không đánh đổi sự an tâm

Không gian sống thông minh không chỉ hướng đến sự tiện lợi, mà còn giúp gia chủ chủ động hơn trong cách sử dụng năng lượng. Trên điều hòa FTKM, Daikin kết hợp 2 lớp giá trị này, gồm nền tảng vận hành tiết kiệm điện và khả năng theo dõi mức tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Nền tảng đầu tiên kế thừa từ thế mạnh về hiệu suất năng lượng của Daikin, thương hiệu 6 năm liên tiếp (2020-2025) được công nhận “Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất”, đồng thời thể hiện qua chỉ số CSPF của dòng FTKM lên đến 7,16 (so với model inverter tiêu chuẩn năm 2024 là 5,38).

Với FTKM, người dùng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ và chi phí ước tính trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, tính năng Bill On Demand trên Daikin Air Select giúp theo dõi lượng điện tiêu thụ và chi phí ước tính trong quá trình sử dụng. Thay vì chờ hóa đơn cuối tháng, gia chủ có thêm dữ liệu để điều chỉnh thói quen phù hợp nhu cầu và ngân sách.

Reviewer Tuấn Ngọc chia sẻ: “Nhiều dòng điều hòa hay quảng cáo vài nghìn đồng một đêm ngủ, nhưng đến cuối tháng cầm hóa đơn tiền điện người ta vẫn thấy hồi hộp. Với Bill On Demand trên app Daikin Air Select, bạn có thể xem chính xác ngày hôm nay, tuần này, tháng này máy đã tiêu thụ bao nhiêu số điện. Nhìn thấy con số thực tế mỗi ngày giúp tôi dễ dàng điều chỉnh thói quen sử dụng, chỉnh nhiệt độ hợp lý để quản lý tài chính rõ ràng hơn”.

FTKM mang đến cho Thiện Khiêm không gian sống tiện nghi.

Thiện Khiêm chia sẻ: “Tính năng Bill On Demand trên app điện thoại giúp tôi quản lý tiền điện hiệu quả hơn khi bật máy lạnh liên tục gần như cả ngày. Tôi cứ cài sẵn mức điện tiêu thụ mục tiêu, gần đến ngưỡng là máy tự động báo để tối ưu, không lo cuối tháng bị vỡ trận hóa đơn điện”.

A Dinh và Châu Muối cũng đánh giá cao tiện ích này. Dù không trực tiếp làm giảm lượng điện tiêu thụ, Bill On Demand giúp người dùng có thêm dữ liệu để chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng.

Sự phát triển của công nghệ thông minh không đơn thuần nằm ở việc tích hợp thêm nhiều tính năng, mà ở khả năng giảm bớt thao tác con người phải ghi nhớ. Khi điều hòa có thể kết nối hệ sinh thái của ngôi nhà, thích ứng với lịch trình và giúp người dùng chủ động quản lý năng lượng, đó là lúc khái niệm “Smart Living” thực sự bước từ màn hình quảng cáo vào đời sống thực tế.

Người dùng có thể trải nghiệm dòng điều hòa Daikin FTKM tại hệ thống Daikin E-Shop, đại lý chính hãng và chuỗi siêu thị điện máy trên toàn quốc.