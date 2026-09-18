Điều gì xảy ra với cơ thể mẹ trong 3 tháng đầu thai kỳ?

Buồn nôn, đau tức ngực, táo bón... là những thay đổi thường gặp khi hormone thai kỳ tăng vọt trong 3 tháng đầu. Đây là lý do đằng sau những triệu chứng ấy.

Sự gia tăng đột ngột của hormone thai kỳ trong 3 tháng đầu là nguyên nhân khiến nhiều mẹ bầu buồn nôn, mệt mỏi và căng tức ngực. Ảnh: Megnific.

Nhìn que thử hiện hai vạch, nhiều mẹ nghĩ mình vừa mang thai được vài ngày. Nhưng thực chất, em bé đã ở trong bụng bạn khoảng 4 tuần - bởi các bác sĩ tính tuổi thai từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối, chứ không phải từ lúc thụ tinh. Và đó mới chỉ là khởi đầu: tam cá nguyệt đầu tiên sẽ còn kéo dài suốt 13 tuần.

"Về mặt thể chất, cơ thể đang trải qua sự gia tăng đột biến của các hormone thai kỳ, cụ thể là estrogen và progesterone, có thể gây cảm giác buồn nôn và ốm nghén", Crystal Karges, chuyên gia dinh dưỡng (RDN) tại phòng khám tư kiêm chuyên gia tư vấn cho con bú, cho biết.

Theo Eating Well, hormone hCG (human chorionic gonadotropin) cũng đang tăng lên. Đây là hormone được phát hiện trên que thử thai tại nhà, và một số người tin rằng nó là nguyên nhân gây buồn nôn và đi tiểu thường xuyên.

Progesterone làm chậm chuyển động của cơ trong cơ thể, có thể dẫn đến táo bón ở một số người. Ngoài ra, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc ngực căng tức - và có thể to hơn một chút - khi cơ thể bắt đầu chuẩn bị cho việc tiết sữa nuôi con sau khi bé chào đời.

Có rất nhiều điều đang diễn ra trong 13 tuần đầu này. Thực tế, đến cuối tam cá nguyệt đầu tiên, em bé sẽ nặng khoảng 28 g và hầu hết cơ quan đã hình thành, bắt đầu đi vào hoạt động. Không có gì lạ khi bạn cảm thấy kiệt sức - cơ thể tuyệt vời của bạn đang thực hiện một công việc rất đáng kinh ngạc!

Thai kỳ có thể mang đến nhiều thay đổi và cảm xúc trải dài trên nhiều cung bậc, cả về tinh thần lẫn thể chất. Việc chăm sóc bản thân tốt trong thai kỳ - kể cả trong 3 tháng đầu - có thể giúp thai kỳ diễn ra suôn sẻ hơn.

Dù vậy, cơ thể bạn vẫn rất giỏi trong việc cung cấp cho em bé những gì cần thiết, ngay cả khi bạn gặp khó khăn trong việc ăn uống hay giữ thức ăn trong người. Ăn uống lành mạnh nhất có thể, vận động cơ thể, kiểm soát căng thẳng và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp ích rất nhiều cho một kết quả thai kỳ khỏe mạnh hơn.