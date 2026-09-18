Trẻ cần bổ sung bao nhiêu đạm mỗi ngày?

Protein, hay chất đạm, là dưỡng chất quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, phát triển cơ bắp, xương, mô và hệ miễn dịch của trẻ.

Bổ sung đủ lượng protein mỗi ngày rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Protein cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể xây dựng và duy trì mô, cơ, xương, sụn và nhiều hệ thống khác. Đây cũng là thành phần tham gia tạo kháng thể, hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ.

Protein có trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa, sữa chua, phô mai, đậu nành, đậu phụ, các loại đậu, hạt và một số loại ngũ cốc. Vì vậy, trẻ không nhất thiết phải ăn thịt trong mọi bữa mới đủ đạm.

Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn đa dạng, kết hợp nhiều nhóm thực phẩm để trẻ nhận được không chỉ protein mà còn chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển.

Mỗi ngày trẻ cần bao nhiêu đạm?

Theo Healthy Children, nhu cầu protein thay đổi theo tuổi và giai đoạn phát triển. Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, trẻ nhỏ cần lượng protein tương đối khiêm tốn so với nhiều phụ huynh vẫn nghĩ.

Với trẻ 1-3 tuổi, nhu cầu protein khuyến nghị khoảng 13 g/ngày; trẻ 4-8 tuổi cần khoảng 19 g/ngày. Khi bước vào tuổi dậy thì, nhu cầu tăng lên và có sự khác biệt giữa nam và nữ.

Một cách khác để phụ huynh dễ hình dung là dựa vào khẩu phần thực phẩm giàu đạm. Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cho biết trẻ 2 tuổi có thể ăn khoảng 43-57 g thực phẩm nhóm protein mỗi ngày, chưa tính việc trẻ còn nhận protein từ sữa và các thực phẩm khác.

Điều này cho thấy số gam protein và số gam thịt, cá hoặc trứng không giống nhau. Ví dụ, trẻ cần khoảng 13 g protein không có nghĩa là phải ăn 13 g thịt. Protein được cung cấp đồng thời từ nhiều món trong cả ngày.

Nguồn đạm nào phù hợp cho trẻ?

Cha mẹ có thể luân phiên nhiều nguồn protein trong thực đơn thay vì tập trung vào một loại thực phẩm.

Các lựa chọn phù hợp gồm thịt nạc, thịt gia cầm, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra, đậu lăng, đậu xanh, đậu đen, đậu nành, đậu phụ, các loại hạt và bơ hạt cũng cung cấp protein.

Với trẻ nhỏ, thực phẩm cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai và nuốt, đồng thời hạn chế những món có nguy cơ gây hóc. AAP gợi ý khẩu phần của trẻ mới biết đi có thể nhỏ hơn nhiều so với người lớn, chẳng hạn một khẩu phần thịt có thể chỉ khoảng 28 g trong một bữa.

Sữa cũng góp phần đáng kể vào lượng protein hàng ngày. Tuy nhiên, không nên vì lo trẻ thiếu đạm mà cho uống quá nhiều sữa, bởi điều này có thể khiến trẻ no, giảm ăn các thực phẩm khác và làm chế độ ăn kém đa dạng. Trẻ 2-5 tuổi chủ yếu uống nước và sữa nguyên chất không đường, với lượng sữa phù hợp theo độ tuổi.

Nếu trẻ tăng trưởng tốt, ăn đa dạng và có chế độ ăn cân bằng, nguy cơ thiếu protein thường không phải vấn đề khiến cha mẹ cần quá lo lắng. Ngược lại, với trẻ biếng ăn kéo dài, tăng trưởng kém, mắc bệnh mạn tính hoặc có chế độ ăn đặc biệt, phụ huynh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định nhu cầu riêng thay vì tự bổ sung protein.