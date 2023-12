Điều gì xảy ra khi bạn không ăn sáng?

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa sáng lành mạnh, cân bằng sẽ giúp khởi động quá trình trao đổi chất, sẵn sàng cho ngày mới.

Nhiều người có thói quen bỏ bữa sáng vì bận rộn hoặc dồn vào bữa ăn vào giờ trưa. Ảnh: Pexels.

Một số người thỉnh thoảng nghe được câu nói “bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày”, từ người thân hay bạn bè. Thực tế, đây có thể không phải lời nói suông, mà đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa sáng lành mạnh, cân bằng sẽ giúp khởi động quá trình trao đổi chất, đồng thời cung cấp năng lượng cho cơ thể trong một ngày.

Nghiên cứu năm 2018 của Nutrients kết luận những người ăn sáng thường tiêu thụ ít đường và bổ sung nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn những ai bỏ bữa sáng.

Song, không phải ai cũng có đủ thời gian để có một bữa sáng lành mạnh. Có người chọn bỏ qua bữa sáng và ăn bù vào những bữa còn lại. Tuy nhiên, khi lặp đi lặp lại thói quen này, sức khỏe sẽ có những thay đổi.

Giảm đường huyết

Nếu không được bổ sung dinh dưỡng từ bữa sáng cân bằng, lành mạnh, lượng đường trong máu bạn có thể giảm, gây mệt mỏi, dễ cáu kỉnh và khó tập trung.

Theo một nghiên cứu vào năm 2019, những người bỏ bữa sáng thường kiểm soát đường huyết kém hơn, theo Eat This, Not That.

“Sau một đêm bạn ngủ, lượng đường huyết đã giảm một cách tự nhiên sau khi thức dậy. Nếu không có bữa sáng cân bằng, lượng đường huyết sẽ tiếp tục giảm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến đường huyết thay đổi lớn và không ổn định, có khả năng gây tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2”, Caroline Young, chuyên gia dinh dưỡng của Whole Self Nutrition, cho biết.

Khó tập trung

Bữa sáng cung cấp những dinh dưỡng cần thiết và năng lượng để não tập trung làm việc trong một ngày. Bỏ qua bữa sáng có thể gây khó tập trung và tinh thần mơ màng.

Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra những người bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng không lành mạnh có hiệu suất nhận thức kém hơn trong ngày so với những người ăn sáng lành mạnh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trista Best của Balance One Supplements, bữa sáng cung cấp cho cơ thể và não những chất dinh dưỡng và năng lượng thiết yếu sau một đêm không ăn.

Đối với một số người, bỏ bữa sáng có thể dẫn đến giảm hiệu suất nhận thức, bao gồm khó tập trung, giảm trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề.

Bỏ bữa sáng có thể dẫn đến cơ thể thiếu chất, gây mất tập trung. Ảnh: Center for Emotional Wellness.

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Khi cơ thể trong trạng thái sẵn sàng nhận calo vào buổi sáng, việc bỏ bữa có thể gây phản tác dụng với quá trình trao đổi chất. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể lúc này sẽ điều chỉnh bằng việc làm chậm quá trình trao đổi chất, có khả năng gây tăng cân.

“Các bữa ăn trong ngày, bao gồm ăn sáng, đóng vai trò duy trì quá trình trao đổi chất cân bằng. Bỏ bữa sáng có thể làm gián đoạn sự cân bằng này, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng năng lượng và trữ năng lượng của cơ thể”, bà Trista Best nói.

Khó kiểm soát cơn đói

Một số người có thể chủ động bỏ bữa sáng nhằm tạo cảm giác thèm ăn vào các bữa còn lại trong ngày. Song, điều này có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều và không chú ý đến cân bằng dinh dưỡng trong món ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Schlichter từ Bucket List Tummy giải thích rằng bỏ bữa sáng khiến cho cơ thể sẽ cần bù đắp lượng calo bị thiếu.

Một nghiên cứu của Khảo sát Khám sức khỏe và Dinh dưỡng quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết những người bỏ ăn sáng thường tiêu thụ carbohydrate, đường và chất béo nhiều hơn những người ăn sáng.

Dễ căng thẳng

Hormone căng thẳng cortisol không chỉ phản ứng với những căng thẳng về cảm xúc, mà còn từ những căng thẳng sinh lý do bỏ bữa. Đánh giá vào năm 2021 của Nutrients, bỏ bữa sáng có thể làm tăng nồng độ cortisol, dẫn đến cảm giác thèm ăn và chất lượng giấc ngủ kém.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc hạn chế ăn uống ở bất kỳ hình thức nào, bao gồm bỏ ăn sáng, đều gây căng thẳng thể chất và tinh thần. Hệ thần kinh cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để ổn định.

Khi bỏ bữa sáng, cơ thể có thể rơi vào trạng thái rối loạn cảm giác, đi kèm với lo lắng, nhịp tim tăng và dễ mệt mỏi, cáu gắt.