Điều gì làm nên chiến thắng tưng bừng của Man Utd?

“Đội quân đỏ trắng của Ruben Amorim!” - tiếng hát vang khắp các khán đài Old Trafford sau trận đại thắng 4-0 trước Everton thuộc vòng 13 Premier League hôm 1/12. Sự hân hoan và phấn khích ấy là điều người hâm mộ chờ đợi quá lâu trong một mùa giải đầy biến động của Manchester United.

HLV Amorim nhận được sự tán dương từ khán giả ở Stretford End khi bước tới cảm ơn các cổ động viên. Chiến thắng đậm này mang lại 3 điểm, đồng thời sống lại hy vọng và niềm tin cho một đội bóng từng chìm trong khủng hoảng.

Bầu không khí hoàn toàn khác biệt

Old Trafford chứng kiến những thời khắc đen tối trong mùa giải này. Những trận thua đau đớn 0-3 trước Liverpool và Tottenham ngay trên sân nhà khiến cổ động viên không ngừng la ó. Đỉnh điểm là thất bại trước West Ham vào cuối tháng 10, dẫn đến việc Erik ten Hag bị sa thải khi đội bóng tụt xuống vị trí thứ 14 và kém top 4 tới bảy điểm.

Tuy nhiên, kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản ghế nóng, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đội bóng bất bại trong 3 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của ông, với lối chơi ngày càng rõ ràng và hiệu quả.

Với lối chơi tấn công, pressing quyết liệt và tinh thần đồng đội cao, Ruben Amorim đã thổi một làn gió mới vào phòng thay đồ Old Trafford.

Manchester United từng vô địch Carabao Cup và FA Cup, nhưng dưới thời Ten Hag, đội bóng thiếu đi một bản sắc rõ ràng và kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 8 - thấp nhất trong lịch sử Premier League của họ. Amorim đến và nhanh chóng mang đến một luồng sinh khí mới.

Sơ đồ 3-5-2 từng giúp ông thành công tại Sporting Lisbon đang dần được áp dụng tại Old Trafford. Hệ thống này không chỉ tổ chức tốt ở phòng ngự mà còn triển khai pressing quyết liệt, giúp đội tận dụng tối đa sai lầm của đối phương.

Trận đấu với Everton là minh chứng rõ nét. Marcus Rashford và Joshua Zirkzee cùng lập cú đúp, trong khi Amad Diallo tỏa sáng với những pha đi bóng khéo léo khiến hàng thủ đội khách chao đảo. Tinh thần chiến đấu và sự gắn kết trong đội hình được khôi phục, điều mà người hâm mộ chờ đợi từ lâu.

"Chúng tôi cần làm việc chăm chỉ và khi đó, người hâm mộ sẽ hiểu rằng chúng tôi đang đi đúng hướng", Amorim chia sẻ trên BBC Match of the Day. "Họ muốn thấy nỗ lực và sự cam kết từ các cầu thủ. Một khi điều đó được duy trì, yêu cầu về lối chơi đẹp sẽ đến sau".

Bình tĩnh trong chiến thắng

Chiến thắng 4-0 trước Everton là bước tiến lớn, nhưng các cầu thủ Man United vẫn rất thực tế. Rashford, người đóng góp hai bàn thắng, nhấn mạnh: "Bầu không khí hôm nay thật tuyệt vời, nhưng điều đó phụ thuộc vào chúng tôi để giữ nó ổn định. HLV Amorim luôn khuyến khích chúng tôi thể hiện điểm mạnh của mình trên sân. Chúng tôi phải làm việc mỗi ngày để đáp ứng yêu cầu của ông ấy".

Manchester United vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ cách đội đứng thứ 4 là Brighton bốn điểm. Dù vậy, đây mới chỉ là khởi đầu trong một tháng 12 đầy thử thách, với những chuyến làm khách khó khăn trước Arsenal, Manchester City và Tottenham đang chờ đợi.

Trước trận đấu, không khí ngoài sân Old Trafford lại trở nên căng thẳng khi một số cổ động viên biểu tình phản đối việc tăng giá vé thành viên. Giá vé dành cho người lớn tăng từ 40 bảng lên 66 bảng, còn vé trẻ em tăng từ 25 bảng lên 40 bảng, gây ra sự phẫn nộ với nhiều người hâm mộ.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Everton phần nào làm dịu sự bức xúc đó. Người hâm mộ không chỉ được chứng kiến một màn trình diễn thuyết phục, mà còn tìm thấy lý do để tin vào tương lai dưới thời Ruben Amorim.

Các khán đài vang lên những tiếng “oles” và bài hát mừng tên Amorim được hòa âm theo giai điệu "Give It Up" của KC and The Sunshine Band. Trong khoảnh khắc đó, Old Trafford thực sự sống dậy với tinh thần và sự cuồng nhiệt từng làm nên biệt danh "Nhà hát của những giấc mơ".

Amorim hiểu rằng chiến thắng này chỉ là bước khởi đầu. "Những khoảnh khắc như hôm nay sẽ sống mãi trong tôi", ông nói với BBC Radio 5 Live. "Tôi tận hưởng từng giây phút, nhưng khi trận đấu bắt đầu, mục tiêu duy nhất của tôi là giúp đội bóng giành chiến thắng và xây dựng một hành trình dài hạn".

Dù khó khăn còn nhiều, sự hồi sinh này thắp lên hy vọng cho cả đội bóng lẫn người hâm mộ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Manchester United không chỉ có thể trở lại top 4 mà còn tái khẳng định vị thế của mình trên đấu trường bóng đá Anh.

Tại Old Trafford, cảm giác lạc quan đang dần trở lại. Và dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, "Nhà hát của những giấc mơ" có thể một lần nữa trở thành nơi hiện thực hóa những giấc mơ lớn lao.