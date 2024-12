MU của Amorim đang chuyên nghiệp hơn bao giờ hết

Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim thực hiện một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận huấn luyện, với việc bổ sung các huấn luyện viên chuyên biệt cho từng khu vực trên sân. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và tối ưu hóa hiệu suất của các cầu thủ tại từng vị trí cụ thể.

Trước đây, huấn luyện viên thủ môn luôn là một phần không thể thiếu trong mọi ban huấn luyện, nhưng dưới triều đại Amorim, đội ngũ huấn luyện của Man Utd mở rộng và chia nhỏ công việc một cách chuyên sâu hơn. Những trợ lý huấn luyện mới của Amorim sẽ không chỉ tập trung vào các yếu tố tổng quát mà sẽ hướng tới những chỉ dẫn chi tiết cho từng nhóm cầu thủ: tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ.

Để thực hiện chiến lược này, HLV người Bồ Đào Nha mang theo 5 trợ lý từ Sporting CP, nơi ông gây dựng được danh tiếng. Đây là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc đội ngũ huấn luyện sau khi Manchester United thực hiện một cuộc thay đổi lớn, xóa bỏ phần lớn các trợ lý của Erik ten Hag. Ngoài những cái tên như Andreas Georgson, chỉ có Darren Fletcher và huấn luyện viên thủ môn Craig Mawson được giữ lại từ thời kỳ trước.

Theo Telegraph, các huấn luyện viên mới sẽ phụ trách các khu vực chuyên môn khác nhau trên sân. Carlos Fernandes, người bạn đồng hành lâu năm của Amorim, sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các tiền đạo. Adelio Candido và Emanuel Ferro đảm nhận các vị trí còn lại, trong khi Jorge Vital sẽ là huấn luyện viên thủ môn trưởng, còn Paulo Barreira đảm nhiệm việc huấn luyện thể lực.

Sự thay đổi này không phải là điều mới mẻ, bởi Manchester United từng có những huấn luyện viên chuyên trách trong quá khứ, chẳng hạn như Benni McCarthy - cựu tiền đạo từng giành Champions League - dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, cách phân chia công việc rõ ràng và chi tiết hơn mà Amorim mang đến được xem là một sự đổi mới đáng kể.

Trong những buổi tập gần đây, Amorim tiết lộ về kế hoạch làm việc của mình: "Chúng tôi có đầy đủ nhân viên. Ví dụ, Carlos sẽ tập trung vào các tiền đạo, chỉ ra những tình huống cá nhân cần cải thiện. Mỗi thành viên trong ban huấn luyện đều có công việc riêng, và đôi khi, công việc của họ còn quan trọng hơn cả tôi".

Amorim, dù còn trẻ trong sự nghiệp huấn luyện, đã xây dựng được phong cách rất riêng. Ông nổi tiếng với việc giữ mọi thứ đơn giản và dễ hiểu, tránh làm cầu thủ cảm thấy bối rối hoặc nhàm chán.

"Tôi là một cầu thủ bóng đá, và tôi biết rằng nếu một video dài hơn 12 phút, cầu thủ sẽ mất tập trung ngay lập tức. Họ sẽ quên mất thông tin quan trọng, vì vậy thay vì ngồi xem video, chúng tôi sẽ thực hiện các bài tập vận động như đi bộ hoặc chạy nhẹ. Điều này giúp các cầu thủ luôn tập trung vào những gì đang diễn ra mà không cảm thấy buồn tẻ", Amorim nói.

Cựu thuyền trưởng Sporting CP cũng nhấn mạnh rằng việc duy trì sự kết nối giữa các cầu thủ và chiến thuật là điều quan trọng nhất. "Các cầu thủ rất giỏi và họ cần tin vào những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ những điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện và cùng nhau hướng tới mục tiêu chiến thắng", ông chia sẻ.

Với sự thay đổi này, Manchester United kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường huấn luyện hiệu quả hơn, giúp các cầu thủ phát triển ở mức độ cá nhân lẫn tập thể, chuẩn bị sẵn sàng cho một tháng 12 bận rộn với các trận đấu quan trọng tại Premier League.

