Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Vũ trụ tuần hoàn

Trong "Vũ trụ Tuần hoàn", Paul J. Steinhardt và Neil Turok, hai nhà vật lý xuất sắc điểm lại những phát triển ấn tượng trong thiên văn, vật lý hạt, và lý thuyết siêu dây, chúng tạo thành cơ sở cho lý thuyết “Vũ trụ Tuần hoàn” đột phá nền tảng. Theo lý thuyết này, Big Bang không phải là khởi đầu của thời gian, mà chỉ là chiếc cầu bắc về quá khứ với biết bao chu kỳ tiến hóa lặp lại vô tận, mỗi chu kỳ lại tái diễn quá trình tạo thành vật chất mới và hình thành các thiên hà, các ngôi sao, và các hành tinh mới.

Xuất bản

Điều gì khiến các triết gia vật vã hàng nghìn năm?

  • Chủ nhật, 30/11/2025 17:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các định luật vật lý đã biết cũng không giúp được gì nhiều, vì chúng mô tả cách mọi thứ tiến hóa theo thời gian chứ không phải cách thời gian có thể bắt đầu.

Khi mô hình lạm phát hoàn thiện hơn và nhiều thành phần hơn cần được bổ sung, không ai có thể giải thích cách thức hoặc liệu các thành phần này có thể liên quan với nhau hay không. Mỗi thành phần mới đòi hỏi một sự điều chỉnh vụng về riêng rẽ để phù hợp với phần còn lại của mô hình. Các nhà khoa học được đào tạo để hoài nghi về những quy trình như vậy.

Họ tìm kiếm những cách giải thích đơn giản, toàn diện cho các cơ chế cơ bản làm nền tảng cho việc giải thích tự nhiên, như ba định luật chuyển động của Newton, chúng tóm tắt mọi thứ được biết về chuyển động và lực trước khi có thuyết tương đối đặc biệt; hoặc như ngôn ngữ bốn-chữ-cái mà theo đó mã di truyền của sự sống được viết ra; hoặc như phương trình Schrödinger trong lý thuyết lượng tử, mà chỉ bằng một nét bút đã mô tả cấu trúc của mọi loại nguyên tử và phân tử.

Không có cái nào trong các tiến bộ vĩ đại này được thực hiện bằng cách phụ thêm các thành phần được đẽo gọt một cách vụng về vào một ý tưởng có sẵn. Ngược lại, mỗi đột phá đều được truyền cảm hứng từ sự không hài lòng với cách tiếp cận như vậy. Cũng thế, mỗi thành phần mới và mỗi điều chỉnh đặc biệt trong mô hình lạm phát có thể là một chỉ dấu nữa cho thấy nó chưa phải là câu trả lời cuối cùng.

Hy vọng tốt nhất để tìm ra một lý thuyết hấp dẫn hơn nằm trong lĩnh vực vật lý cơ bản: nỗ lực mô tả tất cả lực và hạt của tự nhiên trong một lý thuyết thống nhất duy nhất. Đã có tiến bộ đáng kể trong 2 thập niên vừa qua hướng tới một lý thuyết thống nhất.

Nhưng cho đến nay chưa có chỉ dẫn rõ ràng cho thấy bằng cách nào mà hỗn hợp phức tạp của vật chất tối, năng lượng tối và năng lượng lạm phát, cần thiết cho mô hình lạm phát, có thể xuất hiện từ một lý thuyết thống nhất như vậy.

Bản chất trù tính trước của mô hình lạm phát và thất bại của nó, cho đến nay, trong việc kết nối với vật lý cơ bản một cách đơn giản đang cung cấp những lý do mạnh mẽ để nghiêm túc xem xét các phương án thay thế. Ý kiến phản đối phổ biến thứ hai và đặc điểm đáng lo ngại nhất, đối với nhiều người, của mô hình lạm phát là ý tưởng rằng thời gian có một "khởi đầu".

Vu tru anh 1

Thời gian thực sự khởi nguồn từ đâu? Ảnh: Openart.

Vũ trụ đã bắt đầu như thế nào, nếu trước đó không có gì? Khái niệm này nghe có vẻ mâu thuẫn, và thậm chí có thể là vô nghĩa. Các triết gia đã vật lộn với vấn đề này trong hàng nghìn năm mà không đạt được nhiều tiến bộ. Một số người viện cầu đến đức tin tôn giáo về các lập luận hỗ trợ cho việc tạo ra cái gì đó từ không có gì.

Tuy nhiên, ngay cả ở đây, việc đọc cẩn thận các văn bản gốc cũng tiết lộ một sự mơ hồ nhất định, như sẽ được thảo luận trong chương 8. Chẳng hạn, trong truyền thống Do Thái - Cơ Đốc, những dòng mở đầu trong Sách Sáng Thế không làm rõ liệu chúng đang mô tả sự tạo dựng Trái đất và Mặt trời hay của toàn bộ vũ trụ.

Ở những chỗ khác, cái từ được dùng theo nghĩa “sáng tạo” lại ám chỉ việc nhào nặn thế giới từ chất liệu không hình dạng sẵn có. Nhiều học giả kinh thánh hàng đầu diễn giải các văn bản thánh kinh này như gợi ý về khả năng của những hành động sáng tạo trước đó.

Các định luật vật lý đã biết cũng không giúp được gì nhiều, vì chúng mô tả cách mọi thứ tiến hóa theo thời gian chứ không phải cách thời gian có thể bắt đầu. Một số nhà vật lý đã đề xuất những cải biến tưởng tượng của các định luật hiện có để định ra cách mà không gian và thời gian “xuất hiện” từ một trạng thái nguyên thủy hoặc từ không có gì.

Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận những đề xuất này về cách mà không gian và thời gian bật ra thành tồn tại, không một đề xuất nào trong số đó cho được lời giải thích thuyết phục về việc vì sao vũ trụ khởi phát với một nồng độ cao của loại năng lượng cần thiết cho bức tranh lạm phát.

Nếu mô hình lạm phát là khiếm khuyết và các nhà khoa học không thể hiểu cách mà lạm phát bắt đầu, thì có thể làm được gì đây? Các vấn đề về việc liệu vũ trụ có một khởi đầu hay không và cách nó tiến hóa là quá quan trọng nên không thể bỏ qua. Việc giải quyết chúng sẽ không chỉ giải đáp những câu hỏi về lịch sử vũ trụ mà còn làm sáng tỏ các quy luật vật lý cơ bản.

Những điều kiện về nhiệt độ cao và mật độ cao trong vũ trụ sơ khai làm lộ rõ các lực cơ bản, mà chúng đã tạo ra những thiên hà cũng như các vì sao và tiếp tục chi phối vũ trụ ngày nay. Với những chi tiết phức tạp này, đơn giản là không có lựa chọn nào ngoài việc kiên trì, hoặc khắc phục những khiếm khuyết của mô hình lạm phát hoặc tìm kiếm một ý tưởng tốt hơn.

Paul J.Steinhardt và Neil Turok/NXB Trẻ

Vũ trụ Triết gia Vật vã Nghìn năm

    Đọc tiếp

    Tham vong thu thap anh sang co 14 ty nam cua My hinh anh

    Tham vọng thu thập ánh sáng cổ 14 tỷ năm của Mỹ

    21:10 25/11/2025 21:10 25/11/2025

    0

    Trên tàu có rất nhiều thiết bị dò cực kỳ nhạy được thiết kế để thu thập một số ánh sáng cổ xưa phát ra từ lớp tối gần 14 tỷ năm trước vào thời điểm các nguyên tử đầu tiên bắt đầu hình thành.

    Nguyen Ngoc Tu va manh hon mien song nuoc hinh anh

    Nguyễn Ngọc Tư và mảnh hồn miền sông nước

    50 phút trước 18:51 30/11/2025

    0

    Văn chương của Nguyễn Ngọc Tư gắn liền với vùng đất Nam Bộ quê hương cô. Đọc từng trang viết, cái hồn hậu, chất phác mà sâu nặng nghĩa tình của mảnh đất ấy hiện lên thật sống động.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý