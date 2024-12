Điều gì có thể khiến Guardiola bị sa thải?

Tại Anfield hôm 1/12, điều đáng chú ý không phải là sự kịch tính, mà là cảm giác bình thường đến lạ lùng. Người hâm mộ mong chờ một trận đấu nảy lửa, nhưng điều họ nhận được chỉ là một Liverpool vượt trội đánh bại một Man City không còn ở đỉnh cao.

Đã có lúc, tưởng như Liverpool sẽ phải trả giá vì không tận dụng cơ hội, nhưng Man City không còn là đội bóng siêu phàm như trước. Họ mắc liền hai sai lầm lớn - mất bóng, phạm lỗi dẫn đến phạt đền - và Liverpool chớp lấy cơ hội để giành chiến thắng.

Thậm chí, Guardiola dường như cũng thừa nhận mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Khi bị CĐV đối thủ chế giễu với những tiếng hô “Ông sắp bị sa thải!”, Pep chỉ cười và giơ sáu ngón tay - nhắc lại số lần ông vô địch Premier League. Nhưng trớ trêu thay, con số ấy cũng bằng với số trận thua mà Man City phải nhận trong bảy trận gần nhất.

Điều này đặt ra hai câu hỏi lớn: Ai có thể ngăn Liverpool, đội bóng đã thắng 18 trong 20 trận dưới thời Arne Slot? Và liệu có kịch bản nào khiến Guardiola thực sự bị sa thải?

Dưới thời Arne Slot, Liverpool như lột xác. Chiến lược gia người Hà Lan kế thừa một đội bóng được Jürgen Klopp chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn chuyển giao - một điều hiếm thấy khi hầu hết HLV rời đi để lại đội hình rệu rã. Nhà cầm quân người Đức kịp tái cấu trúc hàng công và hàng tiền vệ, giúp Slot tiếp quản một nền tảng vững chắc.

Đáng chú ý, Slot chưa bổ sung bất kỳ cầu thủ nào, nhưng Liverpool vẫn lột xác với lối chơi cân bằng hơn, bớt mạo hiểm nhưng vẫn hiệu quả. Ông liên tục thể hiện tài điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu, giúp Liverpool thường xuyên cải thiện sau giờ nghỉ. Những chiến thắng trước Ipswich, Wolves, Chelsea, Brighton, và cả Real Madrid đều minh chứng cho khả năng đọc trận đấu xuất sắc của Slot.

Liverpool hiện dẫn đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với Chelsea và Arsenal. Dù còn quá sớm để tuyên bố cuộc đua ngã ngũ, phong độ của Liverpool đang khiến các đối thủ phải dè chừng.

Vậy Guardiola có thể bị sa thải không? Nghe thật khó tin. Với 16 năm đỉnh cao, ông được xem là HLV xuất sắc thế giới. Man City đã xây dựng mọi thứ theo tầm nhìn của Pep, từ đội hình đến lối chơi. Chia tay ông không chỉ là thay đổi HLV mà còn là thay đổi toàn bộ bản sắc CLB - một bước đi đầy rủi ro, đặc biệt khi Man City đối mặt với các cáo buộc từ Premier League.

Dẫu vậy, bóng đá luôn khắc nghiệt. Một khi "phép thuật" của Guardiola dường như đã cạn, việc lấy lại hào quang là điều không hề dễ dàng. Lịch sử đã chứng minh, như Inter Milan mùa 1966/67, rằng sự thống trị có thể biến mất chỉ sau một vài trận sa sút.

Tuy nhiên, ai có thể thay thế Guardiola? Chừng nào ông còn đủ nhiệt huyết và niềm tin từ ban lãnh đạo, Pep vẫn là người phù hợp nhất để tái thiết đội bóng. Nhưng liệu ông có đủ công cụ để làm điều đó, hay kết quả từ các cáo buộc của Premier League sẽ trở thành yếu tố quyết định? Thời gian sẽ trả lời.

