Man City sụp đổ theo cách không tưởng

Rạng sáng 2/12 (giờ Hà Nội), trong khi các cầu thủ Liverpool nhảy múa ăn mừng trên sân và các cổ động viên hò reo không ngớt, Pep Guardiola chỉ biết giơ sáu ngón tay lên trời. Sáu ngón tay ấy như một biểu tượng đầy ẩn ý: đó có phải là số trận thua của họ trong chuỗi trận bết bát vừa qua? Hay là lời kêu gọi cứu viện cho những vị trí đang thiếu chiều sâu? Dù ý nghĩa là gì, nó phản ánh thực tại khắc nghiệt mà Man City đang đối mặt.

Cách đây 1 tháng, không ai có thể hình dung một đội bóng mạnh mẽ như Man City lại sa sút nhanh đến vậy. Chỉ trong ba tuần ngắn ngủi, đội bóng từng được ví như "Titanic" của bóng đá Anh va phải "tảng băng" mang tên Liverpool. Trận thua 0-2 tại Anfield ở vòng 13 Premier League không chỉ là thất bại trên bảng tỷ số, mà còn là minh chứng cho sự thiếu gắn kết trong đội hình, thiếu quyết tâm và một tinh thần chiến đấu đã từng làm nên thương hiệu của họ.

Liverpool không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ. Ngay từ phút đầu tiên, đoàn quân của Arne Slot tràn lên như một cơn lốc. Mohamed Salah, Cody Gakpo, và Trent Alexander-Arnold làm khổ hàng thủ Man City bằng những pha bóng tốc độ và chuẩn xác.

Bàn thắng mở tỷ số đến từ một tình huống phối hợp mẫu mực, với cú chuyền dài 70 mét của Alexander-Arnold và pha dứt điểm gọn gàng của Gakpo. Song, phải kể đến công lớn của Salah với tình huống di chuyển bứt tốc, khống chế khéo léo trước khi thực hiện pha kiến tạo không thể gọn gàng hơn cho đồng đội lập công.

Điều đáng nói ở đây không phải là Liverpool quá xuất sắc, mà là Man City quá nhạt nhòa. Hàng thủ, từng là bức tường thành kiên cố, giờ đây đứng nhìn các cầu thủ chủ nhà phối hợp mà không hề có sự truy cản. Sự bất lực đó là điều không ai nghĩ sẽ xảy ra với đội bóng của Guardiola.

Liverpool cho thấy vì sao họ vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Salah, Alexander-Arnold và Virgil van Dijk - ba ngôi sao sáng nhất của trận đấu - đang chơi như thể đây là mùa giải cuối cùng của họ tại Anfield. Tất cả đều sắp hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới, và dường như họ nỗ lực tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình của mình.

Arne Slot muốn tri ân người tiền nhiệm Jurgen Klopp. Có lẽ đây cũng là chương cuối của đội hình huyền thoại chiến lược gia người Đức xây dựng. Một danh hiệu nữa, một khoảnh khắc vinh quang nữa, là điều Liverpool xứng đáng nhận được. Klopp đã rời xa Anfield, nhưng nếu Liverpool vô địch, công đầu sẽ thuộc về ông.

Trong khi Liverpool cháy hết mình, Man City lại có vẻ lạc lối. Sau cú ăn ba lịch sử, đội bóng này dường như thiếu một lý do để tiếp tục chiến đấu. Những thành tựu vĩ đại đã đạt được, những kỷ lục đã bị phá vỡ, nhưng giờ đây câu hỏi đặt ra là: "Họ còn chiến đấu vì điều gì?".

Pep Guardiola có thể là chìa khóa để trả lời câu hỏi này. Ông thông báo sẽ ở lại thêm hai năm, nhưng có lẽ giờ là lúc bản thân nên thay đổi chiến lược. Một lời tuyên bố mạnh mẽ - "Mùa cuối cùng của Pep" - có thể là động lực để Man City tìm lại tinh thần chiến đấu, vì một mục tiêu cuối cùng, một di sản để đời.

Thất bại tại Anfield không chỉ là một trận thua, mà còn là lời cảnh báo nghiêm trọng cho Man City. Guardiola và các học trò cần phải hành động nhanh chóng nếu không muốn đế chế của mình sụp đổ hoàn toàn. Trong khi đó, Liverpool đang vươn lên như một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng thách thức mọi đội bóng trên con đường trở lại đỉnh cao.

Man City có thể gượng dậy, nhưng thời gian không chờ đợi. Liệu Guardiola có thể đưa đội bóng của mình vượt qua khủng hoảng, hay đây sẽ là hồi kết cho triều đại vàng son?

