Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TP.HCM, Đồng Nai và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.



Phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có quyết định phân công công tác chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hàng ngày của UBND thành phố; phân công các phó chủ tịch, các ủy viên UBND thành phố tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, Ban cán sự đảng UBND thành phố, UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, TP. Thủ Đức, quận 1, quận 7, huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực như: quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài… Theo dõi chung kế hoạch triển khai về phát triển TP.HCM gồm: Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 131, Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường… Theo dõi, chỉ đạo quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách, thương mại, dịch vụ, du lịch, quản lý tài sản công… Phối hợp theo dõi lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm ngân hàng, hải quan.

Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM… Theo dõi, chỉ đạo quận 4, 12, Bình Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải giúp chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực như: hành chính tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng. Giúp chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo quận 6, 10, Bình Tân, Tân Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo và ký kết văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, lao động - thương binh và xã hội, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin…

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm... Theo dõi, chỉ đạo quận 3, 5, 8, Tân Bình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Võ Khắc Thái (trái). Ảnh: SGGP.

Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định cán bộ chủ chốt

Sáng 18/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận ủy quận 7 đến nhận công tác và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Thái từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận 3; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3; Bí thư Quận ủy quận 7. Ông hiện là đại biểu HĐND TP.HCM.

Tân Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM PGS.TS Trần Cao Vinh.

Đại học Quốc gia TP.HCM có thêm phó giám đốc

Thủ tướng Chính phủ vừa công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

PGS.TS Trần Cao Vinh, sinh năm 1972, quê Trà Vinh, tốt nghiệp Cử nhân ngành vật lý Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) năm 1994. Sau đó, ông được giữ lại trường, làm trợ giảng tại Khoa Vật lý. Đến năm 1998, ông chính thức giảng dạy tại trường.

Ông Vũ Quốc Thái được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa

Tại kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, ông Vũ Quốc Thái, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Biên Hoà đã được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa .

Đồng Nai có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 21/6, tại Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo Đồng Nai, tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố các quyết định điều động thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở Bình Thuận

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy La Gi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.