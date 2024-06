Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Việt Dũng.

Chủ tịch TP.HCM bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Ngày 5/6, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 6, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Dịp này, UBND TP.HCM cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Bạch Ngọc, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Trưởng ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) cùng trao hoa chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM thêm nhiệm vụ

Ngày 7/6, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 để kiện toàn nhân sự.

Hội nghị đã thông qua công văn của Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM về việc giới thiệu ông Huỳnh Thanh Nhân – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM để Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM hiệp thương vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 và giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương ông Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Trần Hữu Phước giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức

Ngày 6/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Thủ Đức, TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bế mạc.

Đại hội đã hiệp thương 95 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức gồm 15 người.

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2024 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch khóa II, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thêm nhiệm vụ

Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định về thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Tiểu ban Nhân sự gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự có Tổ giúp việc do Trưởng Tiểu ban đề xuất và Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự có 4 thành viên. Trong đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, làm Tổ trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: Việt Dũng.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Chiều 5/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, kể từ ngày 15/6.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm đối với một số nhân sự khác.

Điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND quận 6 làm Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Bạch Ngọc, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Sáng 3/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã chủ trì Lễ công bố quyết định cán bộ của Thành ủy.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bên phải) trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trần Văn Bảy. Ảnh: Việt Dũng.

Phó giám đốc Sở TN&MT làm Chánh Thanh tra TP.HCM

Chiều 5/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Bảy được giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra TP.HCM thay cho ông Đặng Minh Đạt đã nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội từ đầu tháng 6.

Thượng tá Nguyễn Sơn (bên trái) nhận quyết định từ Đại tá Lâm Minh Hồng.

Giám đốc Công an tỉnh Long An điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Sáng 7/6, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã công bố quyết định về công tác nhân sự.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi, Trưởng Công an huyện Đức Hòa) được chuyển ngành sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Điều động Đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi, quê huyện Bến Lức, Trưởng Công an huyện Cần Đước) giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi, Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Đước.

Điều động Thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi, quê huyện Bến Lức, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

Trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại Tây Ninh

Chiều 3/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Phạm Đông Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Biên, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên.

Bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên chuyên trách Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh.

Điều động Thiếu tá Nguyễn Tấn Toán, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh.

Sáng cùng ngày, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh cũng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hà Minh Dảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3/6/2024.

Các cán bộ nhận quyết định.

Đồng Nai: Công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Sáng 7/6, huyện Nhơn Trạch đã công bố 7 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chuẩn y chức danh ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lại Như Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch, quyết định có hiệu lực từ ngày 3/6.

Ban Thường vụ Huyện ủy công bố 5 quyết định luân chuyển, bổ nhiệm và nghỉ chính sách hưu trí gồm:

Trao quyết định nghỉ hưu theo chính sách từ ngày 1/9 đối với ông Mai Thanh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điều động ông Đỗ Hoàng Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh đến công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện.

Điều động ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước An đến công tác tại xã Vĩnh Thanh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu HĐND xã bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh.

Điều động ông Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đến công tác tại xã Phước An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Phước An, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu HĐND xã bầu ông Nguyễn Văn Khang giữ chức vụ Chủ tịch UBND Phước An.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Thái, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Tại hội nghị, UBND huyện Nhơn Trạch cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Huỳnh, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 6/6.

Công bố quyết định của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ

Ngày 3/6, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định Đại tá Phan Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho ông Vũ Thanh Tùng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ được nghỉ hưu từ ngày 1/8/2024 và ông Phạm Anh Dũng, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được nghỉ hưu từ ngày 1/9/2024.