Điều đặc biệt của Kubo ở Sociedad

Phút 33 trên sân Sanchez Pizjuan, Kubo đi bóng tự tin bên cánh phải, sau đó rê vào trung lộ và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thứ 3 của Kubo sau 12 trận tại La Liga mùa này, đồng thời là bàn đầu tiên sau 5 trận tịt ngòi trước đó.

Đến phút 68, Mikel Oyarzabal ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Sociedad có thắng lợi 2-0 trước Sevilla trên sân khách. Chiến thắng này giúp đại diện xứ Basque vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng La Liga.

Trước Sevilla, Kubo có ngày thi đấu ấn tượng. Anh tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, chuyền chính xác 80%, 5 lần thắng tranh chấp và 3 lần thu hồi bóng thành công. Tiền đạo người Nhật Bản nhận giải Cầu thủ hay nhất trận và được Fotmob chấm 8,2 điểm, cao thứ nhì trên sân sau đồng đội Martin Zubimendi (8,4).

Marca chỉ ra Sociedad vẫn đang bất bại mỗi khi Kubo ghi bàn. Trong 18 trận mà chân sút người Nhật Bản "nổ súng", Sociedad thắng 17 trận và hòa 1 trận.

Phát biểu sau trận thắng Sevilla, Kubo nói: “Tôi tự chấm bản thân mình 8 điểm thay vì 10 điểm. Với bàn thắng này, tôi nghĩ bản thân có thể chiếm lại suất đá chính ở những trận tới". Trước trận thắng Sevilla, Kubo ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất tại La Liga gặp Osasuna và Girona.

Mặc dù không còn bùng nổ như giai đoạn đầu mùa 2023/24, Kubo vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Sociedad với 3 bàn tại La Liga, hơn những tiền đạo còn lại trong đội là Oyarzabal và Orri Oskarsson (cùng 2 bàn). Tại Europa League, Kubo cũng đóng góp thêm 1 kiến tạo.

Kubo còn 2 trận đấu gặp Viktoria Plzen tại Europa League (7/11) và Barcelona ở La Liga (10/11) trước khi trở lại tập trung cùng tuyển quốc gia, tham dự vòng loại World Cup 2026.

