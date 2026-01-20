Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

  • Thứ ba, 20/1/2026 21:42 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Căn cứ tình hình thực tế và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Công an thành phố thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Chiều 20/1, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, ngày 13/1, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 06/TB-CAHN-CSGT thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Công an thành phố thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

Từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1, Công an thành phố cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả hai chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả hai chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) lưu thông trên Đại lộ Thăng Long (cả hai chiều) và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 06/TB-CAHN-CSGT thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đặc biệt, các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên cần chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành, chủ động, lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

'Đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030'

"Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

11 giờ trước

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

11 giờ trước

Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Toàn bộ 1.586 đại biểu của đại hội đều có mặt đầy đủ.

12 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-xiv-cua-dang-post1089586.vnp

Hùng Mạnh/Vietnam+

Đại hội Đảng XIV Đại hội Đảng Đại hội 14 Cấm đường Hà Nội Phân luồng giao thông

Đọc tiếp

Tim thay hai cay vang danh roi xuong song Huong hinh anh

Tìm thấy hai cây vàng đánh rơi xuống sông Hương

2 giờ trước 20:00 20/1/2026

0

Đến trưa ngày 20/1, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cây vàng thứ hai, hoàn tất việc tìm kiếm số vàng mà một người dân đánh rơi xuống sông Hương.

Phat huy quyen lam chu cua Nhan dan trong nhiem ky Dai hoi Dang XIV hinh anh

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

3 giờ trước 19:00 20/1/2026

0

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có bài viết với tựa đề: “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý