Diễn viên 'The Glory' trước khi qua đời

Park Ji Ah đã tham gia hàng chục phim điện ảnh, truyền hình khác nhau. Ngoài The Glory, nữ diễn viên có thêm nhiều dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn The Closet, Through My Midwinter, Masquerade, The Good Wife, The Guest… Ảnh: Naver.