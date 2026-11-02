Diễn viên Thái Lan vướng nghi vấn quay lén đồng nghiệp

Boom Tharatorn vướng nghi vấn chụp lén đồng nghiệp nữ, thậm chí lập nhóm chat để chia sẻ hình ảnh. Tuy nhiên, diễn viên Thái Lan phủ nhận.

Ngày 2/11, tờ Thaipost đưa tin những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn một nam diễn viên thuộc công ty quản lý tại Thái Lan bị cáo buộc chụp lén nữ đồng nghiệp. Theo một số bài đăng, nam diễn viên thậm chí có nhóm trò chuyện riêng với các đồng nghiệp nam nhằm chia sẻ hình ảnh phụ nữ. Những thông tin này kéo theo nhiều đồn đoán, trong đó nam diễn viên Boom Tharatorn bị nhắc tên.

Giữa lúc tranh cãi lan rộng, người hâm mộ còn phát hiện một số dấu hiệu bất thường liên quan đến mối quan hệ giữa nam diễn viên và công ty quản lý GMMTV. Cụ thể, ảnh đại diện cùng thông tin của Boom được cho là đã biến mất khỏi trang web chính thức của công ty. Tài khoản Instagram của GMMTV cũng bị phát hiện không còn theo dõi tài khoản cá nhân của Boom Tharatorn. Ngoài ra, rất nhiều diễn viên cùng công ty đã bỏ theo dõi tài khoản của nam diễn viên này.

Boom Tharatorn phủ nhận cáo buộc. Ảnh: The Thaiger.

Chưa hết, Boom vắng mặt trong một số nội dung quảng bá và hoạt động của công ty. Điều này càng làm dấy lên suy đoán anh có thể đã bị chấm dứt hợp đồng hoặc rời công ty.

Trước những nghi vấn, Boom đăng tải thông báo trên tài khoản X cá nhân. Anh trực tiếp phủ nhận các cáo buộc đang lan truyền, theo tờ Komchadluek. Diễn viên cho biết những thông tin đang lan truyền không đúng sự thật, đồng thời kêu gọi công chúng kiểm chứng trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

“Lời đính chính: Tôi muốn làm rõ những thông tin về bản thân đang lan truyền gần đây. Những thông tin đó đã gây ra nhiều hiểu lầm và ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như danh tiếng của tôi”, nam diễn viên viết.

Boom khẳng định không chấp nhận những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời cho biết luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý và phê bình dựa trên sự thật. Tuy nhiên, theo anh, việc diễn giải hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây ra những hiểu lầm và tổn hại trên diện rộng.

Nam diễn viên cũng đề nghị công chúng xem xét sự việc một cách công bằng, xác minh thông tin trước khi đưa ra phán xét. Anh cho biết những tin đồn đã ảnh hưởng đến cảm xúc, danh tiếng và cuộc sống cá nhân. Diễn viên nhấn mạnh việc anh lên tiếng là để làm rõ sự việc và bảo vệ bản thân.

Cuối thông báo, Boom cảnh báo sẽ cân nhắc các biện pháp phù hợp nếu thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền và gây thiệt hại.

Tharatorn Jantharaworakarn (nghệ danh Boom) sinh năm 1998, trực thuộc công ty quản lý GMMTV. Anh được biết tới qua các bộ phim We Are (2024), Perfect 10 Liners (2024) và Only Friends: Dream On (2026).